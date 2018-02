Sociedade de Jogos de Macau vai continuar a apoiar o território

O director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), fundada pelo magnata Stanley Ho, afirmou no jantar de Ano Novo Lunar que a operadora vai continuar a apoiar o Governo e o território. “À medida que o Governo de Macau continua a liderar um caminho de êxito para a economia e a sociedade, a SJM está pronta a caminhar ao lado de Macau para se transformar num centro mundial de turismo e lazer”, disse Ambrose So, na quinta-feira à noite, perante dezenas de convidados, incluindo o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

O director executivo lembrou que a região administrativa especial vai beneficiar da iniciativa ‘Uma faixa, Uma rota’ e do desenvolvimento da região da ‘Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau’. Sobre o primeiro empreendimento da SJM no Cotai, zona de casinos entre a Taipa e Coloane, Ambrose So afirmou que a construção do Grand Lisboa Palace continua.

Em Outubro, o responsável tinha indicado esperar a conclusão do projecto até final deste ano, depois dos atrasos causados pelo tufão Hato, em Agosto, e por um incêndio, em Setembro. Iniciado em Fevereiro de 2014, o Grand Lisboa Palace tem um orçamento estimado em 36 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Também a administradora-delegada da SJM e deputada à Assembleia Legislativa, Angela Leong, considerou que “Stanley Ho, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau e a SJM são parte integrante do crescimento e da história de êxito de Macau”. O contrato de concessão de jogo da SJM, que opera 20 dos 40 casinos em Macau, termina a 31 de Março de 2020.