Seul afirma que fará manobras militares com os EUA após os Jogos de Inverno

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul informou ontem, num relatório parlamentar, que fará as suas manobras militares anuais com os Estados Unidos (EUA) logo após o encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang, apesar da aproximação com a Coreia do Norte.

Esta foi a primeira vez que Seul falou sobre os exercícios militares após a histórica visita de uma delegação norte-coreana liderada por Kim Yo-Jong, irmã do líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un, que protagonizou a maior aproximação nos últimos anos entre as duas Coreias – tecnicamente ainda em guerra – no início dos Jogos.

Devido ao evento, os aliados adiaram as manobras Foal Eagle e Key Resolve, realizadas habitualmente entre Fevereiro e Março, e que a Coreia do Norte considera serem um teste de invasão ao seu território.

O “degelo olímpico”, que motivou um convite da Coreia do Norte para que o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, participe em Pyongyang da primeira cimeira inter-coreana de líderes em mais de dez anos, veio sugerir a possibilidade de que Washington e Seul adiassem esses exercícios militares.

O ministério descartou essa possibilidade, embora não tenha mencionado as datas concretas para o início das manobras militares, além de não ter feito referência explícita a Foal Eagle, que ao contrário de Key Resolve – um jogo de guerra baseado em simulação por computador – representa um desdobramento em massa de activos militares na região.