Representante fiscal: Lisboa falha promessa

A figura do representante fiscal para quem tem compromissos em Portugal não desapareceu. O governante que prometeu a Rita Santos o fim deste anacronismo demitiu-se e o Ministério das Finanças recusa-se a explicar o que aconteceu.

João Paulo Meneses

O anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais prometera no ano passado que, a partir de 2018, as Finanças deixariam de exigir um representante em Portugal para tratar de assuntos fiscais, mas nada se alterou, entretanto. O PONTO FINAL confirmou que o Ministério das Finanças continua a exigir aos que, embora residentes em Portugal para efeitos fiscais “se ausentem daquele por período superior a seis meses”, a nomeação de “um representante fiscal (que poderá ser qualquer pessoa, designadamente um familiar próximo que permaneça no país), que ficará responsável por representar os não-residentes junto da Autoridade Tributária, garantindo o cumprimento dos deveres fiscais que subsistam, designadamente o de entregar a competente declaração anual de IRS Modelo 3 correspondente ao ano da partida para Macau, acima mencionada” (citação retirada do Guia do Cidadão Português em Macau, da responsabilidade, entre outros, do Consulado Geral).

O PONTO FINAL tentou ao longo dos últimos três meses obter mais informações junto do Ministério das Finanças, mas vários interlocutores do gabinete de Mário Centeno ignoraram as nossas mensagens. Um dos objectivos era saber precisamente o que aconteceu entre a promessa de Rocha Andrade e a elaboração do último Orçamento de Estado. A verdade é que Andrade deixou de ser secretário de Estado dos Assuntos Fiscais menos de três meses depois da promessa. Por outro lado, havia uma dificuldade que era necessário ultrapassar, relacionada com os aposentados da função pública que não têm nacionalidade Portuguesa, mas que, à época da transferência de soberania de Macau, foram obrigados a passar a receber a sua pensão através da Caixa Geral de Aposentações. Por não terem Cartão de Cidadão, não se podem inscrever no Portal do Cidadão, que funcionaria como substituto do representante fiscal.

A promessa

“A partir do próximo ano [2018], o Governo Português vai evitar a figura de representante fiscal, que tem causado muitos transtornos para os Portugueses residentes de Macau. Essa necessidade vai ser dispensada”, anunciou em Maio do ano passado Rita Santos ao PONTO FINAL, no regresso de uma reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, realizada em Abril em Lisboa, e na qual esteve presente Rocha Andrade. A partir das informações fornecidas por Rita Santos, ficou também a saber-se que, em vez do representante fiscal em Portugal, as informações passariam a ser comunicadas aos interessados através de correio electrónico.