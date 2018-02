Relatório sobre direitos humanos na China entregue até Julho

O Governo Central irá entregar em Julho o seu terceiro relatório sobre o mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos do Homem. Neste documento irão estar inseridos dois outros relatórios sobre as duas regiões administrativas especiais. O Governo da RAEM encontra-se de momento a elaborar o seu relatório, que irá corresponder a três páginas do documento final, e irá incidir sobre o período entre Janeiro de 2013 e Abril de 2018.

Em comunicado, a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça explica que o mecanismo de Revisão Periódica Universal tem por objectivo analisar e avaliar de forma periódica as políticas governamentais sobre promoção e protecção dos direitos humanos. O público pode consultar o documento de consulta sobre este mecanismo e enviar as suas sugestões e comentários até 21 de Março.