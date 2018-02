Preço dos vistos de trânsito dispara

O preço dos vistos de trânsito, usado por muitos jogadores da China continental para contornar as restrições existentes à entrada em Macau, disparou em flecha. As empresas que vendem este tipo de visto culpam a Alfândega de Zhuhai pelo aumento, que entrou em vigor no domingo passado.

Vítor Quintã

De 50 yuan (63.5 patacas) para 340 yuan. O preço dos vistos de trânsito em Macau emitidos pela Alfândega de Zhuhai passou a ser seis vezes mais elevado no passado domingo, sem qualquer aviso prévio. Várias empresas que oferecem este tipo de serviço confirmaram ao PONTO FINAL que a ordem deve-se a “uma mudança de política” por parte das autoridades da China continental.

Este tipo de documento é passado a cidadãos do continente que detenham um bilhete de avião para um terceiro destino, com partida de Macau. Faz parte da política do governo da RAEM de posicionar o aeroporto local como uma plataforma que permita a turistas chineses voar para o estrangeiro, nomeadamente para o Sudeste Asiático. O visto, que é incluído no passaporte, permite-lhes passar no máximo duas semanas na cidade: uma anterior ao voo e outra na altura do regresso. E esta visita não conta para as restrições existentes à entrada de chineses na RAEM, que ditam que mesmo os habitantes da província vizinha de Cantão apenas podem visitar Macau usando um passe especial, uma vez em cada dois meses.

Mas na verdade este visto tem sido usado frequentemente por jogadores da China continental que pretendam contornar as restrições. Isto porque rapidamente surgiram empresas, sobretudo agências de viagens, que prometiam, por apenas 50 yuan, reservar um voo com partida de Macau – que poderia mais tarde ser cancelado sem qualquer pagamento – e pedir então um visto de trânsito.

As autoridades do continente parecem ter conhecimento deste método, mas até ao domingo passado nada tinham feito para o tentar tapar. Segundo várias empresas contactadas através da plataforma Taobao pelo PONTO FINAL, que se fez passar por um cidadão chinês interessado em obter um visto de trânsito, houve “uma mudança de política”. Ou seja, o aumento em flecha do preço foi uma ordem da Alfândega de Zhuhai, que determina o custo deste tipo de documentos. As empresas reiteraram que os requerimentos para obter um visto de trânsito não se alteraram. Além disso, o novo preço apenas inclui os vistos emitidos em Gongbei ou na ilha de Hengqin, sendo que os passados no terminal de ferries de Shenzhen ou no aeroporto de Shenzhen continuam a custar entre 50 e 60 yuan.

O PONTO FINAL perguntou à Direcção dos Serviços de Turismo se tinha sido informada sobre esta mudança, e se esta poderia prejudicar o turismo da cidade, mas não recebeu qualquer resposta. Tendo em conta que não há dados públicos sobre o número de visitantes que entra em Macau através deste método, não é claro se a decisão, atribuída à Alfândega de Zhuhai, é uma tentativa de reduzir o número de pessoas que utiliza vistos de trânsito. O PONTO FINAL pediu mais informações à Polícia de Segurança Pública mas também não recebeu qualquer resposta.