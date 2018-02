“O que mais me comoveu foi ver o rapaz que caiu ferido aos meus pés na guerra do Ultramar”

A equipa do programa transmitido na RTP, “Notícias do Meu País”, tem estado em Macau a filmar mais um episódio que conta a vida de emigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Laura Nyögéri, directora artística da Art Fusion, e Santos Pinto, cabo-cozinheiro aposentado da Marinha Portuguesa e que é dono de um dos restaurantes mais conhecidos na Taipa, são os emigrantes que se seguem no programa.

Cláudia Aranda

“Já chorei mais nestes dois dias do que nos últimos 15 anos desta casa e nesta terra”, disse Santos Pinto, dono da tasca situada no número 20 da Rua do Cunha, na parte antiga da Taipa, a residir há mais de três décadas em Macau, em conversa com o PONTO FINAL. Santos Pinto é um dos dois convidados do programa que conta a vida dos emigrantes portugueses espalhados pelo mundo, intitulado “Notícias do Meu País”.

Ontem, no restaurante “O Santos” houve fados, cantoria alentejana e festa animada com a presença de Tiago Góes Ferreira, apresentador, Miguel Costa e Moura, realizador, e João Fontes, operador de câmara, os três elementos que formam a equipa que se encontra em Macau a filmar para o programa produzido pela SP Entertainment para a RTP. O programa filmado em Macau deverá ser transmitido e disponibilizado na página electrónica da estação de televisão portuguesa dentro de cerca de um mês.

O programa “é uma ideia original portuguesa”, “não foi adaptado de nenhum país”, explicou ao PONTO FINAL o realizador Miguel Costa e Moura. “Não há uma componente muito turística neste programa, o nosso foco principal é a pessoa, aqui em Macau foi na Laura [Nyögéri] e no Santos [Pinto]. Macau é o nosso pano de fundo. O conceito essencial do programa é a vida de um emigrante, a sua história, a parte portuguesa, a cidade onde vive, os seus hábitos, o local de trabalho e a família”, explica o realizador.

Difícil de deixar para trás

Santos Pinto conta que “já sabia que havia surpresas porque já tinha visto outros programas. Sabia que eles iam trazer notícias lá do meu país, dentro daquela garrafa misteriosa que eles têm”. No entanto, o que mais comoveu o cabo-cozinheiro aposentado da Marinha Portuguesa, além de ouvir e ver no ‘tablet’ a mãe e os irmãos, “foi ver um rapaz que eu vi cair ferido aos meus pés, na guerra do Ultramar, na Guiné, em 1973. Ver que ele está a andar, que está bem. Embora coxo de uma perna, mas está bem. Um rapaz que eu vi cair com dois tiros e sangue a sair das costas. O Ramos… nunca mais tinha sabido nada dele. Soube hoje [ontem] que ele está bem. Isso foi o que mais me comoveu, não imaginava que eles pudessem conseguir o contacto do meu amigo”, referiu.

Associado ao emigrante está a saudade: “Falámos do que sentimos mais falta, do que é mais difícil deixar para trás”, explica Laura Nyögéri, directora artística da Art Fusion, natural de Lisboa, mas que cresceu em Grândola, e vive em Macau há nove anos. Laura Nyögéri levou a equipa de filmagens àqueles lugares em Macau que lhe são simbólicos, como as Ruínas de São Paulo e o jardim de Lou Lim Ieoc, e convidou Tiago Góes Ferreira a integrar o grupo Art Fusion durante a parada de celebração do Ano do Cão, no domingo passado.

“É muito bom sentir que as pessoas não nos esquecem”

Para Laura Nyögéri, o programa trouxe mensagens e vídeos de pessoas próximas que também lhe enviaram “pequenos objectos simbólicos” dentro da garrafa, símbolo do programa de televisão. “A minha avó enviou-me um pote de chá príncipe, que tem no quintal. Sempre que a visito bebemos um chá príncipe”, conta. A artista também recebeu uma réplica de uma flor enviada pelo grupo com quem trabalhou no espectáculo “A Maior Flor do Mundo”, em Agosto, no Casino de Tróia, inspirado na obra com o mesmo nome de José Saramago.

Desde o seu arranque no ano passado, “Notícias do Meu País”, que conta com duas equipas de filmagem e dois apresentadores – Hélder Reis e Tiago Góes Ferreira – divididos entre diferentes partes do mundo, já comoveu emigrantes em lugares como Toronto, Cidade do México, Newark, Boston, Dubai, Abu Dhabi, Vietname, Bombaím e Moscovo. A equipa de Tiago Góes Ferreira encontra-se agora em Macau, mas avançam amanhã, quinta-feira, para Hong Kong e, depois, para Bangalore. Mais adiante, o programa deverá seguir para Moçambique, Suazilândia, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile.

“É muito interessante sentir as palavras das pessoas e a saudade das pessoas, porque quando lá vamos muitas vezes não temos oportunidade de estar com elas e de trocarmos estes saudosismos e estas palavras uns com os outros. É muito bom sentir que as pessoas não nos esquecem, que as marcamos, que estão presentes, mesmo estando longe. Mesmo em termos profissionais foi muito bom sentir o reconhecimento das equipas com quem trabalhei em Portugal”, concluiu Laura Nyögéri.