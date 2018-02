Número de turistas cresce 9% nos primeiros cinco dias do Ano Novo

Macau recebeu mais de 660 mil visitantes entre 15 e 19 de Fevereiro, segundo dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o que corresponde a uma variação anual de 9,2%. Como é já habitual, o maior número de turistas chegou da China continental, ou seja, mais de 484 mil, ou mais 16,8% face ao mesmo período do ano passado. Na segunda-feira, entraram em Macau 167 mil visitantes, sendo que 90 mil fizeram-no pelas Portas do Cerco.

Domingo foi o dia em que mais turistas chegaram a Macau nos últimos dias. No total, foram mais de 185 mil as pessoas que cruzaram as fronteiras da RAEM, sendo que as Portas do Cerco continuou a ser o ponto de entrada mais utilizado, por mais de 100 mil pessoas. Seguiram-se os terminais marítimos de Macau e da Taipa, respectivamente, com 29 mil e 18 mil pessoas, o Posto Fronteiriço do Cotai, com 24 mil e o aeroporto, onde aterraram 11 mil viajantes.

O primeiro dia em que a DST começou a disponibilizar os dados referentes à entrada de turistas foi também o dia em que se registou o menor número de entradas. Na quinta-feira, cruzaram as fronteiras da RAEM 70 mil pessoas. Destas, 25 mil fizeram-no pelas Portas do Cerco, 19 mil pelo terminal marítimo de Macau e 10 mil pelo terminal marítimo da Taipa. No primeiro dia do Ano do Cão, ou seja, na sexta-feira, entraram em Macau 107 mil pessoas, sendo que quase metade atravessou pela fronteira das Portas do Cerco. No sábado, a RAEM recebeu mais de 136 mil turistas.

Nas vésperas de arrancarem as celebrações do Ano do Cão, Helena de Senna Fernandes, directora da DST, estimava um crescimento de 1 a 3% do número de visitantes face ao mesmo período do ano passado. No total, o Governo previa um número global de 960 mil turistas durante o Ano Novo Lunar. Os últimos números serão divulgados após o final da Semana Dourada, que termina hoje.