Nirav Modi desafia em Macau Governo indiano

A Índia terá pedido a Macau para suspender as vendas das lojas do designer de diamantes Nirav Modi na cidade, incluindo a que abriu na semana passada no MGM Cotai. A MGM diz que está a acompanhar as alegações de fraude e branqueamento de capitais, mas a loja permanece aberta.

Vítor Quintã

“Temos conhecimento da situação e estamos a acompanhá-la”. Foi desta forma sucinta que a operadora de jogo MGM China respondeu às perguntas do PONTO FINAL sobre o escândalo de fraude e branqueamento de capitais que envolve Nirav Modi. A loja do célebre designer de diamantes no MGM Cotai continuava ontem aberta ao público, apesar de haver um pedido da agência indiana que combate o crime financeiro para a suspensão de todas as vendas.

A notícia caiu como uma bomba na Índia na sexta-feira passada: uma alegada fraude que terá custado ao Banco Nacional do Punjab, o segundo maior banco estatal da Índia, a soma astronómica de 1,8 mil milhões de dólares norte-americanos (14,5 mil milhões de patacas). O Enforcement Directorate, a agência anti-crime financeiro, deteve já três pessoas, dois executivos do banco e um parceiro de negócios de Nirav Modi. O designer, que terá deixado o país no mês passado, ainda não foi acusado, mas é já procurado pela polícia e o seu passaporte indiano foi suspenso.

Segundo a Bloomberg, a agência anti-crime financeiro pediu ajuda aos seus homólogos estrangeiros para que todas as sucursais de Nirav Modi no exterior suspendessem as vendas. O objectivo é recuperar os bens que fazem parte do inventário das lojas situadas em Nova Iorque, Londres, Pequim e aqui em Macau. “Receberam instruções em como nenhum artigo presente naquelas lojas deverá ser vendido”, disse à Bloomberg um representante da agência, que não foi identificado. O PONTO FINAL perguntou ao Gabinete de Informação Financeira, responsável pelo combate ao branqueamento de capitais em Macau, se tinha recebido algum pedido de ajuda ou cooperação por parte das autoridades indianas, mas não recebeu qualquer resposta.

Entretanto, ontem um advogado que representa Nirav Modi disse à agência Reuters que o bilionário negava todas as alegações, que incluem fraude, branqueamento de capitais e evasão fiscal. E, segundo o jornal “The Economic Times”, no passado dia 16 o empresário escreveu uma carta à direcção do Banco Nacional do Punjab em que acusava o banco de ter empurrado a sua empresa para a falência.

A mensagem parece não ter chegado no entanto ao MGM Cotai, onde a loja de Nirav Modi continuava ontem aberta ao público. O PONTO FINAL pôde constatar que não há qualquer aviso ou anúncio sobre uma eventual suspensão das vendas ou falência e que os clientes continuam a ser recebidos de forma normal. A MGM China também não mencionou quaisquer planos para suspender ou encerrar esta loja, que abriu somente no passado dia 13 de Fevereiro, juntamente com o próprio MGM Cotai, numa altura em que Nirav Modi já era procurado pela polícia. O designer já tinha aberto em 2016 uma primeira loja na cidade, situada no MGM Macau.