Homem de 90 anos morre devido a complicações relacionadas com gripe

Um homem de 90 anos faleceu na manhã de ontem com pneumonia após ter contraído gripe, informaram os Serviços de Saúde em comunicado. O idoso recorreu aos serviços de urgência do Centro Hospitalar Conde São Januário no dia 12, encontrando-se internado desde então e acabou por falecer. Trata-se do segundo caso de morte este ano relacionado com a gripe, após uma menina de quatro anos ter falecido no mês passado. No Hospital Kiang Wu encontra-se internado um outro homem, de 64 anos, diagnosticado esta segunda-feira como um caso crítico de gripe, cuja situação clínica se agravou ontem. Em ambos os casos, nenhum dos homens recebeu a vacina contra a gripe este ano.

Os Serviços de Saúde confirmam a existência de um pico de gripe, ainda que com uma diminuição do número de casos em comparação com os dias anteriores a sábado. Ainda assim, o organismo alerta que é possível que a gripe se mantenha activa “durante as actividades sociais mais frequentes durante o Novo Ano Lunar”. Entre 1 de Janeiro e 20 de Fevereiro, foram registados 42 casos de gripe acompanhados de pneumonia ou outras complicações, dos quais 80% não tinham sido vacinados contra a gripe. Em oito destes casos houve necessidade de internamento, sendo que uma pessoa se encontra em estado crítico e as restantes em estado estável.

No passado domingo, Alexis Tam tinha declarado que “a epidemia de gripe está estável”, ressalvando que Macau continua “no auge da ocorrência da doença”, não se devendo “negligenciar a situação”. Citado em comunicado, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura alertou que, “apesar de a actividade gripal ter estabilizado em Macau, está prevista uma baixa de temperatura novamente na próxima semana”.