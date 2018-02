Willy Duraffourg lançou, no início deste ano, em França, um livro de banda desenhada que conta com Macau como pano de fundo, editado pela Glénat. “Macao – La Cité du Dragon” [Macau – A Cidade do Dragão] conta a história de um “escritor-fantasma” contratado para escrever o livro de memórias de um magnata do universo dos casinos. Duraffourg pretende trazer a obra a Macau e traduzi-la para a língua chinesa.

Joana Figueira

Para Willy Duraffourg, o que se previa ser uma experiência de um ano sabático acabou por se tornar uma relação intensa com a China e com as suas gentes. Macau inclui-se no conjunto de paragens pelo país que, durante quatro anos, foi morada do argumentista francês e, recentemente, também autor de banda desenhada. A sua admiração pelo cinema de acção de Hong Kong conduziu-o à criação de uma história cujo argumento escreveu para que pudesse ser entendido como se de uma película de Johnnie To ou Andrew Lau se tratasse. Duraffourg deu forma a “Macao – La Cité du Dragon”, um enredo que envolve tríades, jogo e o confronto entre predestinação e livre-arbítrio. A imagem do capitalismo levada ao seu extremo ou o entretenimento ‘mainstream’ servem de bases para a narrativa do seu primeiro livro lançado no início deste ano em França, e que fala sobre Leon Chung, um jovem jornalista de Hong Kong, abordado para escrever um livro de memórias de um magnata de um casino. O ‘thriller’ é assinado, também, por Philippe Thirault, com Federico Nardo responsável pelo desenho e Aretha Battistutta pela cor. “Também escolhi Macau porque estava interessado em abordar a noção de sorte que é prevalente na cultura chinesa”, contou Willy Duraffourg ao PONTO FINAL, sobre a escolha do território como cenário. A obra, para a qual se prevê um segundo volume a ser lançado no Outono, é a primeira incursão do autor francês no universo da banda desenhada e, portanto, apresenta-se como uma combinação entre a escrita cinematográfica e a escrita para banda desenhada.

PONTO FINAL: Macau aparece como ambiente no seu primeiro livro de banda desenhada, “Macao – La Cité du Dragon”, lançado, em francês e em França, no arranque deste ano. Quando é que visitou a cidade pela primeira vez e como descreveria a sua relação com a mesma?

Willy Duraffourg (W.D.): Fui a Hong Kong e a Macau muito regularmente desde 2006. Enquanto argumentista, sempre fui um grande fã do cinema de acção de Hong Kong, especialmente Johnnie To e Andrew Lau, e dos realizadores sul-coreanos Na Hong-Jin ou Park Chan Wook. Para ‘Macao’, quis escrever uma história que pudesse ser, também, o argumento para estes realizadores que admiro. Leio muito sobre o tema das tríades e do jogo. Gosto de filmes de crime quando as histórias e personagens falam sobre o mundo em que vivemos, as nossas ambivalências, as nossas fraquezas e os nossos lados negros. Um enredo puramente criminal sem reflexão social interessa-me muito menos.

De que forma o Oriente entra na sua vida?

W.D.: Deixei França naquele que pensava ser um ano sabático, em 2006. Viajei na Europa de Leste, Rússia, Mongólia, China e Sudeste Asiático. Depois de alguns meses, decidi prolongar a minha estadia e dei por mim a estabelecer-me e a viver na China por um período de quatro anos. O país fascinou-me pelo seu tamanho e pela sua variedade e senti-me completamente atraído. Morei na Mongólia Interior por quase dois anos e, depois, em Xangai, por outros dois anos. Trabalhei como professor de Francês e de Inglês na Mongólia Interior e depois como tradutor numa empresa francesa e como jornalista num jornal local francês em Xangai. Desde que voltei para França, regresso à China tantas vezes quantas consigo, viajei por todo o país e continuo a aprender Mandarim e a interessar-me pela cultura chinesa e todos os seus ângulos.

Que elementos o marcaram e fascinaram mais em Macau?

W.D.: A vibração de Macau e de Hong Kong é incrível, a herança da mistura cultural associada à sua história é fascinante. Quando estou em Macau, gosto de me perder caminhando pela zona mais velha da cidade junto à Praça do Leal Senado e pelo centro histórico, ir à ilha de Coloane, passear na vila, nos templos. Depois, há os casinos no Cotai…

Quando é que percebeu que queria colocar em livro, de banda desenhada, uma história com Macau como cenário?

W.D.: Não sou um jogador, mas passei várias noites sem dormir socializando, indo de um casino para outro, desde a Baixa até ao Cotai, testemunhei o ballet de mini-autocarros cheios de funcionários dos casinos que mudavam de turno e os jogadores entusiasmados em todo o lado, os edifícios incríveis e todas as coisas que se vêem e fazem ali. Também escolhi Macau porque estava interessado em abordar a noção de sorte que é prevalente na cultura chinesa. Queria contrastar duas personagens com uma visão muito diferente sobre as suas vidas: o primeiro, Leon, o jornalista, que tem a percepção de que é o único mestre do seu próprio destino, e o segundo, Kwan Tao, o líder de uma tríade convencido que sempre foi transportado por pura sorte na conquista de tudo na sua vida. Estas personagens incorporam o conflito entre predestinação e livre-arbítrio. Este conflito vai continuar a desenvolver-se até ao final da história e é a linha que cruza as suas histórias e empurra cada um deles para o seu destino.

Casinos, tríades ou extravagância. Porquê estes temas?

W.D.: Tinha uma ideia de como poderia ser o aspecto dos casinos de Macau, mas a realidade impressionou-me com estes edifícios gigantes abertos 24 horas por dia, permanentemente banhados por uma luz artificial, um ar-condicionado que absorve sem problemas os milhões de cigarros fumados em volta das mesas de jogo. Esta luz imita a luz do sol na perfeição e desorienta-nos completamente depois de algum tempo. O jogador não sabe se é dia ou noite, e tem acesso a tudo o que possa procurar, legal ou não, a qualquer momento, se souber onde procurar. Com dinheiro suficiente, uma pessoa conseguiria viver ali em auto-suficiência total. Isso deu-me o ponto de partida para o cenário, um lugar luxuoso e irreal onde o protagonista deveria viver permanentemente, calar-se e separar-se do resto do mundo, mas onde teria acesso a tudo aquilo que desejasse. É uma imagem de capitalismo empurrada para o seu extremo, onde tudo pode ser comprado e vendido num cenário extravagante, criando uma imagem muito positiva. Estes já não são os quartos dos fundos dos casinos, mas sim o entretenimento ‘mainstream’. Mas negócio é negócio. Os quartos VIP, por exemplo, que filtram o acesso a drogas e prostituição, longe do público geral.

Gostaria que me falasse sobre o processo criativo que deu forma a este livro.

W.D.: Eu escrevi a história como se de um guião para filme se tratasse. Sou um argumentista de cinema e ‘Macao’ é o meu primeiro livro de banda desenhada. Li todos os livros que consegui encontrar sobre escrita para banda desenhada e tentei combinar a escrita cinematográfica com a escrita para banda desenhada.

Como se deu a transição da escrita de guiões para a banda desenhada? Como compararia os dois processos de trabalho?

W.D.: Os diálogos e a velocidade de acção são as grandes diferenças, tudo deve acontecer de forma muito mais acelerada na banda desenhada. No formato europeu de 52 páginas, em particular, também é necessário não contar só com a interpretação do actor, mas garantir que através dos diálogos ou dos cenários da história, todos os detalhes importantes podem ser compreendidos. Também gosto da possibilidade que a banda desenhada dá, de haver uma demora do olho numa imagem estática bonita e brincar com as situações reflectidas em diferentes momentos da banda desenhada. A banda desenhada é considerada a arte das elipses e existem várias formas de se mover de uma banda para outra, deixando o leitor fazer a conexão entre os dois.

Quem são Philippe Thirault, Federico Nardo e Aretha Battitstutta, que também assinam “Macao – La Cité du Dragon”?

W.D.: Eu tive a sorte de trabalhar com o meu co-autor, Philippe Thirault, que tem sido muito importante ao acompanhar-me no processo de escrita. O meu editor ofereceu-me vários exemplos de designers cartoonistas com os quais poderíamos trabalhar. Eu queria um desenho totalmente cinematográfico. O traço do Federico é ao mesmo tempo realístico, romântico e com a magnitude que consegue demonstrar o carácter excessivo do universo dos casinos. Depois, a Aretha trabalhou como colorista e fez um trabalho fantástico.

A dimensão da cor tem um grande simbolismo na cultura oriental. O Willy, em conjunto com Battistutta, tiveram em consideração esta questão ao trabalhar a cor?

W.D.: Eu deixei a Aretha completamente livre na escolha da sua paleta de cores, mas queria o contraste entre cores frias e cores quentes ao longo de todas as páginas do álbum, para representar a oposição entre o mundo fora do casino e o mundo interior do casino, entre o dia e a noite, o real e o falso.



De todos vocês, o Willy foi o único a visitar Macau?

W.D.: Sou o único que já visitou Macau. Mas falámos e falámos muito sobre Macau e dei ao Federico e à Aretha fotografias que tirei durante as minhas viagens e que poderiam ser úteis. O Federico também fez um trabalho óptimo ao nível da pesquisa gráfica, principalmente para a concepção do casino tornando-o algo único.

“Fin du premier tome” [Fim do primeiro volume], assim termina o livro. O que é que se segue?

W.D.: O segundo e último volume. O tom será o mesmo, mas haverá, inevitavelmente, mais acção, um crescimento da tensão dramática que nos guiará inevitavelmente à sua conclusão. O segundo volume deverá ser publicado no Outono.

Até ao momento, “Macao – La Cité du Dragon” foi apenas publicado em França?

W.D.: De momento, sim, mas pretendemos publicá-lo no estrangeiro. Saberemos mais depois da publicação do segundo volume.

É seu objectivo trazer a Macau a obra e promovê-la aqui? A tradução para língua chinesa é um dos objectivos?

W.D.: A nossa editora e eu gostaríamos de tornar o livro acessível e traduzi-lo para os leitores chineses, seria um grande reconhecimento mas, mais uma vez, é demasiado cedo para saber, há muitos factores que entram em acção. Ficaria muito satisfeito se conseguisse levar o livro para Macau e promovê-lo aí [aqui].

De que forma olha para a indústria da banda desenhada na China? Que referências levou do país?

W.D.: Estou familiarizado com a ‘manhua’ [palavra chinesa para a banda desenhada produzida na China] e tive a oportunidade de visitar vários estúdios de animação na China, em particular em Shenzhen e em Xangai. Eu acho que a qualidade gráfica e cénica está constantemente a melhorar. Existem vários autores chineses cujos álbuns estão publicados em França e que fizeram um trabalho notável: Golo Zhao, ou, num estilo radicalmente diferente, Zheng Jian He, cujos livros eu gosto particularmente.