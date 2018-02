David Chow entregou pedido para criação de Banco em Cabo Verde

O empresário macaense David Chow anunciou na sexta-feira, na cidade da Praia, ter submetido ao banco central cabo-verdiano (BCV) o pedido de autorização para a criação de um banco em Cabo Verde. “Entregamos o processo hoje [sexta-feira] à tarde”, disse David Chow, que falava aos jornalistas, ao final da tarde, à margem do lançamento oficial das alterações do projecto turístico Ilhéu de Santa Maria/Gamboa, que está a promover na cidade da Praia.

A entrega do dossiê para a criação do Banco Sino-Atlântico tinha sido noticiada pela imprensa de Macau no início de Fevereiro, mas o Banco de Cabo Verde negou, na semana passada, que tivesse dado entrada qualquer “pedido para a criação de um banco cabo-verdiano com capital chinês, nomeadamente do empresário David Chow”. O empresário macaense, que preside à Legend Globe Investment Company, assinou em Junho um memorando de entendimento com o Governo de Cabo Verde para a criação de uma instituição de crédito denominada Banco Sino-Atlântico.

Os termos do acordo estipulavam que o grupo Legend Globe Investment devia apresentar ao Banco de Cabo Verde um projecto e respectivo requerimento no prazo de seis meses. O novo banco tem como objectivo “contribuir para o desenvolvimento do sistema financeiro da República de Cabo Verde, dar apoio às pequenas e médias empresas do país, facilitar os pagamentos locais e internacionais e, de modo geral, apoiar a política monetária definida pelo Governo” de Cabo Verde.

Esta nova proposta de investimento vem alargar os negócios de David Chow em Cabo Verde, onde o empresário está a construir um complexo turístico, que inclui um ‘resort’, marina, centros de convenções e um casino. Trata-se do maior empreendimento turístico previsto para o país, resultante de um investimento do grupo Macau Legend, estimado em 250 milhões de euros, cerca de 15% do Produto Interno Bruto de Cabo Verde.

A primeira pedra do projecto no Ilhéu de Santa Maria/Gamboa, na cidade da Praia, foi lançada em Fevereiro do ano passado, estando a abertura prevista para 2019. David Chow está na cidade da Praia para o lançamento da primeira pedra da ponte que vai ligar a praia da Gamboa ao ilhéu de Santa Maria, onde ficará instalado o casino, cerimónia que assinala a introdução de algumas alterações ao projecto inicial.

Gabriel Fernandes, vereador do urbanismo da Câmara Municipal da Praia, explicou que foram substituídos por um hotel os ‘bungalows’ previstos no projecto inicial, foram feitas alterações à configuração da marina e foi abandonada a ideia de criação de uma ilha artificial para a instalação do casino, que ficará agora ancorado no ilhéu de Santa Maria. Agência Lusa