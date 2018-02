António Conceição Júnior: “Escrevo o que a minha consciência me dita”

O que leva António Conceição Júnior a continuar a escrever e a intervir “é a secreta esperança” de que o que publica “possa sensibilizar, de algum modo, as pessoas em geral e aquelas com mais responsabilidades”, explica em conversa com o PONTO FINAL. O escritor e artista plástico lança a 26 de Fevereiro o livro de crónicas “Quotidianos”, numa edição de autor.

Cláudia Aranda

A intervenção de António Conceição Júnior na sociedade, através da publicação de textos de opinião na imprensa local, é “o exercício de cidadania de alguém que deseja que a sua cidade e os seus habitantes saibam querer uma cidade cada vez melhor, para nela continuarem a habitar. Como tal, só posso entender a definição de ‘crítica’ como uma contribuição construtiva”, afirmou ao PONTO FINAL, a propósito do lançamento, dia 26 de Fevereiro, do livro de crónicas “Quotidianos”. “É a secreta esperança” de que o que publica “possa sensibilizar, de algum modo, as pessoas em geral e aquelas com mais responsabilidades”, que leva António Conceição Júnior a continuar a escrever e a intervir, explica o escritor, pintor e fotógrafo, nascido em Macau, e que acumula uma longa carreira na área da gestão cultural.

O livro de crónicas “Quotidianos” é lançado na próxima segunda-feira, no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a partir das 18h30, com a apresentação a cargo do investigador Luís Sá Cunha. A obra reúne 43 textos publicados entre 2015 e 2017, no jornal “Hoje Macau”. Este livro surge depois de “Conversas de Chá e de Café”, de 2011, “Escritos de Amor e Desafecto – Crónicas de Cidadania”, de 2015, e oito álbuns de fotografia publicados em diferentes anos.

O autor deste “conjunto de reflexões” atiradas para o papel “ao serviço da intervenção cívica” considera que “o enfoque na educação e na cultura é o instrumento formador por excelência, em alternativa a outros princípios ou métodos punitivos como modo de resolução dos problemas da cidade”. “A punição só existe por falta de outros argumentos”, salienta.

Todos os assuntos de Macau preocupam o autor, mas “aqueles que ajudam a trazer a luz à mente da população, despidos de todos os preconceitos”, são “os mais essenciais”, sublinha. “E todos eles decorrem do nível cultural de cada um. Daí que seja importante que se perceba definitivamente o significado muito pouco transcendente de cultura, de cultura geral”, refere. “A cultura é um dos instrumentos mais importantes para o esclarecimento do ser humano. No mundo globalizado dos dias de hoje o que importa é a ascensão ao universal, àquilo que permite pertencer a uma plataforma comum, tal como a China quer para o Fórum da Lusofonia, com entendimentos culturais que permitam praxis comuns”, acrescenta.

António Aresta, autor do prefácio, descreve o livro como “um exercício de cidadania corajosa, culta, actualizada” e “um meio para atenuar fronteiras, por se apresentar desigualmente repartido entre a antropologia filosófica, a ciência política, a literatura de ideias e o pensamento urbano”.

Ao PONTO FINAL, o autor, que é também criador de moda e consultor de arte, confessa que não faz nenhuma ideia se o que escreve tem qualquer eco ou repercussão na sociedade local. Mas, não é essa preocupação que o detém. “Escrevo o que a minha consciência me dita, e se sou ouvido ou não será uma ilação que se poderá tirar no médio prazo. Direi, contudo, que alguns não são profetas na sua terra”.