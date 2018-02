Agentes policiais com câmara individual caso parecer da GPDP seja positivo

O Secretário para a Segurança afirmou que o uso de câmaras individuais por parte de agentes da polícia poderá concretizar-se caso o parecer do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, pelo qual Wong Sio Chak ainda está à espera, seja positivo. Se assim for, “as autoridades vão concretizar, o mais rapidamente possível, o plano sobre os equipamentos dos agentes e as câmaras individuais”.

O secretário para a Segurança indicou, por outro lado, que esse plano de utilização de câmaras visa contribuir para a protecção dos direitos e interesses legítimos dos agentes da autoridade e dos cidadãos. Em caso de conflito ou discussão, a câmara será um instrumento muito útil para se apurar o que de facto aconteceu, observou, adicionando que, simultaneamente, se poderá elevar assim a eficácia da execução da lei.

Wong Sio Chak garantiu ainda que irá explicar ao pessoal da linha da frente como proceder, elaborando instruções de utilização da câmara, com a finalidade de assegurar o uso razoável e legítimo desses meios. No futuro, o Governo irá ainda organizar acções de sensibilização junto da população sobre esta matéria.

O responsável pela tutela da Segurança falava aos jornalistas à margem de uma deslocação a uma das fronteiras terrestres de Macau para “dar apoio moral aos colegas” a trabalhar durante os feriados do Ano Novo Lunar. Wong Sio Chak aproveitou ainda a visita para supervisionar a eficácia da actualização das várias medidas de segurança nos postos fronteiriços e avaliar as lacunas ou os aspectos que devem ser reforçados.