Taxa de ocupação hoteleira pode ultrapassar os 90% durante o Ano Novo

Helena de Senna Fernandes prevê que a taxa de ocupação hoteleira durante os feriados do Ano Novo Lunar se mantenha acima dos 85%, sendo que, durante alguns dias, pode mesmo ultrapassar os 90%. Mesmo com a abertura de um novo empreendimento em vésperas do Ano Novo Chinês, os 960 mil turistas esperados por estes dias deverão ser suficientes para não fazer baixar estes valores.

Catarina Vila Nova

Durante alguns dias das celebrações do Ano Novo Lunar, a taxa de ocupação hoteleira pode ultrapassar a barreira dos 90%, estimou ontem Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). “Estamos a ter uma média acima de 80% durante todo o ano, por isso a nossa previsão para o Ano Novo Chinês é acima de 85%. Se calhar, a partir do terceiro dia do Ano Novo Chinês até ao sexto, estamos a prever que a taxa de ocupação possa atingir para além dos 90%”, avançou a dirigente, à margem da cerimónia de bênção da Parada de Celebração do Ano do Cão.

Como é já habitual, para responder à elevada procura desta época, serão implementados mecanismos de controlo de multidões, em cooperação com o Corpo de Polícia de Segurança Pública e também com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). E que medidas são essas? “Vamos enviar mensagens de telemóvel aos turistas que entram em Macau a aconselhar para não irem para a zona central, porque estamos a prever uma grande concentração de pessoas”, exemplificou Senna Fernandes.

Será também na zona central que vão estar embaixadores de turismo para prestar informações aos visitantes. Serão 20 embaixadores por dia, entre os dias 16 e 24, distribuídos por 10 pontos da cidade, tais como o Largo do Senado, as Ruínas de S. Paulo e a Praça Ferreira do Amaral. Durante o mesmo período estarão também a trabalhar todos os inspectores da DST, mais de 40, para fiscalizar os pontos de entrada no território e os locais turísticos de maior concentração.

Quanto ao número de turistas para os próximos dias, a previsão mantém-se. São esperadas 960 mil pessoas nesta altura, o que corresponde a um ligeiro aumento de 1 a 3%, em comparação com as 935 mil entradas do ano passado. “Durante esta semana estamos a prever um pequeno aumento dos turistas sobretudo oriundos dos mercados chineses, sobretudo do interior da China mas também Hong Kong, e se calhar vamos atrair até turistas de Taiwan”, disse Senna Fernandes. No ano passado, os visitantes do continente perfizeram 70% do número total de pessoas que entraram no território para celebrar o Ano do Galo.

Diariamente, a DST vai disponibilizar na sua página electrónica os números referentes às entradas dos turistas do dia anterior. Os visitantes poderão também consultar informações relativas aos preços dos hotéis. Questionada quanto ao aumento das tarifas por quarto, Helena de Senna Fernandes assegurou que os valores não serão superiores aos que as unidades hoteleiras apresentaram à DST. “As pessoas que fizeram a sua marcação antes não vão ter um preço assim muito alto. Quando nos aproximamos da época alta, se as pessoas não têm a sua marcação feita, se calhar só vão sobrar os quartos mais altos”, explicou.