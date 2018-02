Música do mundo e danças internacionais, nas celebrações do Ano do Cão

Os franceses “Crazy Dolls” são um dos grupos internacionais que vão dar corpo à Parada de Celebração do Ano do Cão. Os ritmos do Caribe, vindos directamente de França, misturam-se este ano com os “Light Dancers” de Espanha e os “Russian Folk Stilit Walkers” da Rússia. Os artistas saem à rua amanhã e no sábado, em vários pontos da cidade, para curtas actuações.

Catarina Vila Nova

Uma parada de dança e música do Caribe é o que promete o grupo “Crazy Dolls”, vindo de Romans, uma pequena cidade francesa entre Lyon e Marselha, para as actuações integradas nas celebrações do Ano do Cão. Os músicos e bailarinos francófonos actuam amanhã, na Rua do Cunha, e depois no domingo, no desfile do Ano Novo Lunar. Aos 12 artistas – sete dançarinas e cinco músicos – juntam-se outros grupos vindos de Portugal, Alemanha, Rússia, Espanha, Japão e também associações locais, que vão dar corpo às celebrações do Ano Novo Chinês que se estendem pelos próximos dias.

“Tenho a certeza que vai ser bom. Tenho a certeza porque vejo como as pessoas aqui sorriem, como são simpáticas. Tenho a certeza que vai ser uma óptima experiência”, disse Alya, uma das dançarinas do “Crazy Dolls”, sobre o espectáculo que vão apresentar em Macau. “Nós convidamos as pessoas para dançar connosco, nós vamos ter com elas e é sempre tudo cheio de energia e as pessoas querem dançar connosco”, acrescentou. Os artistas são franceses mas a música que trazem é do Caribe, de Cuba, do Brasil e também de África, acompanhada pelo bater ritmado e constante dos tambores. Os fatos que envergam, esses, são “muito brilhantes, loucos e cheios de cor e com algumas luzes”, descreve Alya.

Os “Crazy Dolls” actuam amanhã, pelas 15 horas, na Rua do Cunha. Pouco tempo depois (15h35), não muito longe, é a hora da Marcha do Bairro Alto, segunda classificada na edição de 2017 das Marchas Populares de Lisboa, nas Casas-Museu da Taipa. Ainda no mesmo dia, mas no outro lado de Macau, pelas 17 horas, sai à rua o grupo de Hong Kong, SDM Jazz and Ballet Academie, na Doca dos Pescadores.

No dia seguinte, as actividades têm início logo de manhã, pelas 10h40, nas Ruínas de S. Paulo, com os alemães “Light Nature World”. Seguem-se os russos “Russian Folk Stilt Walkers”, no Largo do Senado (11h20), os espanhóis “Light Dancers”, no espaço Anim’Art Nam Van (12h50) e, por fim, os japoneses “Requios/Haru”, no Templo de A–Má (13h25).

As festividades culminam este domingo com a Parada de Ano Novo que, este ano, sai da Praça do Lago de Sai Van, pelas 20 horas, segue pela Av. Dr. Sun Yat Sen e culmina no Centro de Ciência de Macau. O segundo desfile acontece no dia 24, também pelas 20 horas, mas tem início na Rua Norte do Patane. Os artistas seguirão depois pela Av. Do Conselheiro Borja, Estrada da Areia Preta, Av. Da Longevidade e terminam no Jardim do Mercado Municipal do Iao Hon.