“Macau aparecia como uma terra onde aconteciam coisas misteriosas, exóticas, e um território fora-da-lei”

Termina neste domingo um ciclo de cinema dedicado a Macau no Museu do Oriente, em Lisboa. A encerrar estará “Irmãs”, de Tracy Choi, película que será antecedida por uma conferência acerca do colonialismo português no antigo enclave. Ao PONTO FINAL, Maria do Carmo Piçarra, curadora do evento, explicou que procurou também mostrar como se relacionam as novas gerações de cineastas com o território e a herança portuguesa. O ciclo estende-se ainda, nos próximos dias 23 e 26, com duas sessões na Cinemateca Portuguesa, também em Lisboa.

Catarina Vila Nova

“Irmãs”, da realizadora local Tracy Choi, foi o filme escolhido para encerrar um ciclo cinematográfico dedicado a Macau, no Museu do Oriente em Lisboa. Durante mais de um mês, “Cinema Macau. Passado e Presente” atravessou vários períodos da cinematografia feita sobre e no território, desde o Estado Novo até à actualidade. Naquela que será a última sessão no Museu do Oriente, no próximo domingo, Maria do Carmo Piçarra, curadora do ciclo, leva o público de regresso ao passado, com uma conferência dedicada à representação da Macau colonial no cinema de Hollywood, e de volta ao presente, com “Irmãs”, um filme que “também aborda a questão da transição”, como conta Maria do Carmo Piçarra.

“Estamos agora a mostrar como é que estas novas gerações de cineastas se relacionam, quer com o seu território, quer com a história de Portugal e o passado de quatro séculos de presença portuguesa em Macau”, explicou Maria do Carmo Piçarra, em declarações ao PONTO FINAL. “Efectivamente isso é um elemento forte nos filmes e tem a ver também com a própria ecologia do território e com características que esta convivialidade acabou por desenvolver”, acrescentou. E porquê o filme de Tracy Choi? “Achamos que era importante porque [a cinematografia de Macau] é muito marcada pelas curtas-metragens, não há muitas longas-metragens e a da Tracy é bem filmada e tem tido uma repercussão muito interessante do ponto de vista internacional, sendo que aborda a questão da transição”, explicou a curadora.

A exibição do filme de Tracy Choi será antecedida por uma palestra conduzida por Rui Lopes, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade de Lisboa e especialista no estudo das representações de Macau no cinema e televisão americanos. O académico irá debruçar-se sobre a representação do colonialismo português em Macau, analisando o contexto em que surgem as produções das décadas de 50 e 60. Mas como se explica o interesse da máquina de Hollywood pelo enclave português da altura? “Tem muito a ver com a exploração do exotismo e já de uma certa cultura ligada ao jogo. Macau aparecia como uma terra onde aconteciam coisas misteriosas, exóticas e um território fora-da-lei. Passa-se também que, neste momento, estamos a viver a Guerra Fria e Macau tem um enquadramento político que faz do território um território interessante para os americanos”, enquadrou a também investigadora.

“O CINEMA NÃO NOS DÁ UM RETRATO DO QUE ERA A REALIDADE”

Olhando para os vários momentos da cinematografia sobre Macau, desde o propagandístico do Estado Novo, até ao mais ficcionado de Hollywood e passando pelo cinema francês, surgem múltiplas representações do território. Mas será que alguma delas corresponde à realidade? “Entre as representações portuguesas, as representações americanas e outras representações ocidentais que existem, não haverá, de todo, uma coincidência com aquilo que seria a realidade e essa é muito difícil de, hoje em dia, termos a noção qual era”, declarou. “O cinema não nos dá um retrato do que era a realidade e o que temos aqui são projecções que os vários países, através dos seus cinemas, fazem de um território”.

Maria do Carmo Piçarra conta que o tema do colonialismo português só muito recentemente começou a ser trabalhado no âmbito do cinema e, sobretudo, referente às antigas colónias portuguesas em África. Espera a investigadora que este ciclo seja um ponto de partida para se continuar a trabalhar neste sentido, alargando também o espectro até aos territórios do Extremo Oriente. “Esse é um trabalho que, agora, a partir deste ciclo, de algum modo vai ser lançado e partilhado em espaço público”, afirmou.

RECORDAR EM LISBOA TEMPOS IDOS DE MACAU

Presença assídua nas várias sessões deste ciclo foram os antigos residentes do território, que acabaram por trocar o Extremo Oriente por Lisboa. Conta Maria do Carmo Piçarra que “houve testemunhos muito interessantes e fundamentados de pessoas que viveram em Macau”. “Houve uma presença muito forte de pessoas que, em diferentes momentos históricos, vivem em Macau e que, de algum modo, através do cinema, quiseram rever Macau e que, nalguns casos, também tinham memórias fortes e nos contaram histórias sobre o que foi viver em Macau e atravessar aquelas ruas ou viver determinados períodos históricos”.

Considera que este ciclo serviu também para desconstruir certos estereótipos que pudessem existir no imaginário dos portugueses? “O meu trabalho, em geral, é um trabalho que tem esse enfoque. Muitas vezes o cinema contribuiu para criar ideias sobre pessoas e sobre territórios. É por isso que este ciclo se desenvolveu mostrando filmes muito diversos e procurando contrapor a um olhar português, um olhar macaense”, explicou Maria do Carmo Piçarra.