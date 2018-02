Filhos de Coutinho recorrem após derrota no TSI

Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho já recorreram para o Tribunal de Última Instância (TUI), após a segunda instância ter concordado – mas não de forma unânime – com a pena de oito anos e meio de prisão aplicada aos filhos do deputado José Pereira Coutinho por tráfico de droga.

Vítor Quintã

“O prazo acabava hoje [ontem] e já apresentámos recurso para o TUI,” disse ao PONTO FINAL Francisco Leitão, advogado de Alexandre e Benjamim Pereira Coutinho. Isto após o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter mantido a pena aplicada aos filhos de José Pereira Coutinho, segundo um veredicto de 18 de Janeiro mas só ontem tornado público. No entanto, a decisão não foi unânime, com um dos três juízes a defender que Benjamim deveria ter direito a um novo julgamento.

Em Outubro passado, o Tribunal Judicial de Base (TJB) deu como provada “a maioria dos factos da acusação” contra os dois irmãos, nomeadamente que importaram um quilo de marijuana do Canadá, que deveria posteriormente ser vendida pelo terceiro arguido, Wong Sio Chong, que foi condenado a sete anos e três meses de prisão. O advogado de defesa de Alexandre e Benjamim, que tinha pedido a absolvição, alegando falta de provas, recorreu depois para o TSI.

Francisco Leitão alegou que a encomenda foi comprometida como prova, por ter sido “reconstituída” por duas vezes, uma vez em Hong Kong e outra já em Macau. Isto já depois de ter sido interceptada nos Estados Unidos da América. Mas, tal como o TJB, também a segunda instância acabou por validar a principal prova deste caso.

Contradição vencida

O advogado tinha também apontado uma “contradição insanável” do veredicto. Isto porque, sublinha o recurso, a decisão dá como provado, ao mesmo tempo, que Benjamim enviou a encomenda do Canadá a 2 de Dezembro de 2016 e que houve “um terceiro” que a enviou mais tarde. De acordo com os registos do correio o pacote foi entregue para ser despachado a 9 de Dezembro, quando Benjamim já estava em Macau. O TSI rejeitou haver aqui uma contradição, dizendo que o veredicto não implica que Benjamim tenha feito o envio pessoalmente, mas sim que a encomenda poderá ter sido enviada por uma outra pessoa, “a pedido” do arguido.

Mas houve um juiz que não concordou. José Maria Dias Azedo começou por sublinhar que a sentença optou por simplesmente “manter, na íntegra, a redacção que constava da acusação” do Ministério Público. Numa declaração de voto vencido, o juiz acredita que o veredicto pecou por interpretar esta prova – o envio do pacote do Canadá para Macau – “de forma a acomodá-la a um (certo) sentido que nem a própria comporta”. O juiz português defende assim que Benjamim deveria ter direito a um novo julgamento no TJB.

O PONTO FINAL perguntou a Francisco Leitão se esta posição de José Maria Dias Azedo poderia ajudar os dois irmãos no recurso para o TUI, mas o advogado recusou tecer mais comentários. Recorde-se que, nas alegações finais no TJB, o defensor foi muito crítico tanto da investigação da Polícia Judiciária como da acusação do Ministério Público, acusando-os de “poluir” a opinião pública.