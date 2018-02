Elaboradas políticas para regular reciclagem de baterias de veículos eléctricos

As autoridades chinesas estão a adoptar políticas sobre a reciclagem de baterias devido ao mercado de veículos de nova energia (NEV, em inglês) em rápido crescimento.

Espera-se que o Ministério da Indústria e Informatização elabore as políticas ainda este ano para esclarecer os padrões industriais e regular a reciclagem das baterias, informou o jornal China Securities News, operado pela Xinhua.

As novas políticas irão focar-se em levar as baterias às empresa de reciclagem formais, disse Li Yuke, funcionário do Centro de Tecnologia e Pesquisa de Automóveis da China (CATRC, em inglês).

A China espera que a produção e a venda de NEV’s cheguem a cinco milhões até 2020. Um total de 777 mil NEV’s foram vendidos no mercado chinês no ano passado, representando um crescimento anual de 53,3%.

“A expectativa de vida média das baterias é cerca de cinco a oito anos. Portanto, a China registará um crescimento explosivo na disposição de baterias nos próximos dois anos”, disse Zhang Ying da Associação de Reciclagem de Recursos da China.

As baterias de lítio, normalmente usadas nos NEV’s, causam menos prejuízos ao meio ambiente que as baterias de chumbo-ácido. O cobre, o cobalto e o níquel nas baterias também têm altos valores de reciclagem.

O CATRC estima que a China terá atirado para o lixo entre 120 mil a 200 mil toneladas de baterias entre 2018 e 2020, e 350 mil em 2025.

Em 2016, o Conselho de Estado do país disse que os fabricantes de NEV’s devem ser responsáveis pela construção de uma rede de reciclagem para as baterias usadas, recorrendo a uma rede pós-vendas para reciclar as baterias usadas.

O Ministério da Indústria e Informatização irá também trabalhar numa plataforma para supervisionar o desenvolvimento dos NEV’s e administrar a reciclagem de baterias, bem como explorar as formas mais avançadas, económicas e ecológicas de reciclagem.