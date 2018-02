Comissão: Alteração ao Estatuto dos funcionários públicos deve prever dispensa de prestação de trabalho por turnos

O regime de turnos, o regime de disponibilidade e o gozo e adiamento de férias foram temas debatidos, ontem, pela 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, no âmbito da análise da proposta de lei da Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau.

Joana Figueira

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa está preocupada com o facto de a proposta de lei da Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, apresentada pelo Governo, não prever a dispensa de prestação de trabalho por turnos para auxiliares de saúde grávidas, com idade superior a 50 anos, ou que tenham filhos até um ano de idade. O grupo de trabalho quer uma explicação por parte do Executivo, já que o requerimento de dispensa está previsto no Regime das carreiras de auxiliar de saúde (que incluem serviços gerais e de enfermagem) actualmente vigente.

“Fazendo comparação com os diplomas vigentes constatámos que, noutros diplomas, por exemplo no Regime das carreiras de auxiliar de saúde, que é uma carreira especial da função pública, há uma norma específica que diz que, em algumas situações, as trabalhadoras podem ficar isentas do trabalho por turno. (…) Esses trabalhadores podem requerer a dispensa de prestação de trabalho por turnos junto do director dos Serviço de Saúde”, explicou Vong Hin Fai, presidente da comissão responsável pela análise da proposta de lei.

Apesar de a Lei das relações de trabalho não se aplicar ao regime da função pública, a comissão teve em conta que o artigo 56º que integra aquele diploma tem uma norma semelhante à do Regime das carreiras de auxiliar de saúde. “Uma protecção para as trabalhadoras”, referiu o deputado, apontando que “não há normas muito específicas sobre o número de meses de gravidez ou outros detalhes” mas é antecipada “a salvaguarda das trabalhadoras grávidas”.

Vong Hin Fai, presidente da comissão, declarou que é uma matéria que merece a atenção do grupo de trabalho e que pretende ouvir o Governo sobre a questão.

As horas de trabalho consecutivas

Durante a análise do diploma, a 3ª Comissão Permanente detectou ainda uma diferença entre o número de horas consecutivas prestadas pelos trabalhadores tendo em conta a Lei das relações de trabalho (cinco horas com um intervalo para descanso com a duração não inferior a 30 minutos consecutivos) e a proposta de lei da Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (“seis horas de trabalho consecutivo devem ter uma interrupção para repouso”, refere o documento).

“Temos que ouvir o Governo. O Regime Jurídico da Função pública é diferente da Lei das Relações de Trabalho, porque a função pública é para salvaguardar um maior interesse público. Aliás, a função pública visa satisfazer os serviços públicos – os hospitais ou outras instituições. Precisam de satisfazer as necessidades da comunidade. Se calhar há razões mais fortes para esta previsão [de seis horas de trabalho consecutivo]. Temos de ouvir primeiro a explicação do Governo, só depois é que a comissão vai manifestar a sua posição”, explicou Vong Hin Fai.

Direito a 66 dias de férias?

O gozo e adiamento de férias (artigo 83º da proposta de lei da Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau) foi outro dos assuntos discutidos ontem pelo grupo de trabalho. Na proposta de lei lê-se (alínea 7) que “por conveniência de serviço e depois de fundamentado o motivo, o dirigente do serviço pode autorizar a transferência, para o ano civil seguinte, até ao limite máximo de 33 dias úteis de férias vencidas ou acumuladas”.

Porém, tendo em consideração outras normas incluídas no diploma, Vong Hin Fai disse que o trabalhador poderá ainda transferir 11 dias úteis de férias e acrescentá-los aos 22 dias a que tem direito no próprio ano, totalizando, assim, 66 dias de férias num ano civil. “Qual vai ser o impacto para o serviço neste caso?”, questionou o deputado.

Regime de disponibilidade pouco claro

A comissão debruçou-se também sobre o regime de disponibilidade pressuposto na legislação proposta. “O regime de disponibilidade insere-se no regime geral ou no regime especial? Aqui, o regime especial só abrange três modalidades: regime do horário flexível, regime do trabalho por turnos e regime do horário específico de trabalho. Não está aqui mencionado o regime de disponibilidade”, explicou Vong Hin Fai.

O advogado indicou ainda que, tendo em conta o diploma proposto pelo Governo, o trabalhador tem que ter disponibilidade para regressar, após o trabalho, dentro do tempo fixado. “É uma hora ou é uma duração mais específica e concreta? É consoante o local onde reside o trabalhador ou a distância entre o domicílio e o local de trabalho? O trabalhador pode residir fora de Macau – em Gongbei, do outro lado da fronteira, ou Hengqin. Neste regime, pode ou não sair do território?”, serão as questões lançadas ao Governo pela 3ª Comissão Permanente, na reunião que Vong Hin Fai espera que aconteça na primeira metade do mês de Abril.