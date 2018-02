AMCM: Cidadãos devem adquirir seguro para circulação na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau previamente

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) alerta os cidadãos para a necessidade de os proprietários dos veículos terem de adquirir previamente um seguro de acordo com a legislação de cada uma das três jurisdições, na área da correspondente região, conforme a sua pista de condução, antes de entrarem na nova ponte.

“Os veículos a motor e respectivos reboques só podem transitar na via pública desde que seja efectuado seguro de responsabilidade civil” e “os valores mínimos do seguro para os veículos automóveis ligeiros por cada acidente é de 1.5 milhões de patacas”, refere um comunicado da AMCM.

“Os cidadãos devem planear antecipadamente a sua agenda, adquirindo um seguro na área da correspondente região, antes de entrarem na Ponte. As seguradoras locais poderão ajudar na aquisição do seguro automóvel para as outras duas regiões. As associações do sector segurador das três regiões criarão uma página electrónica temática sobre o seguro automóvel para a travessia da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e divulgarão informações mais detalhadas no futuro próximo”, indica a mesma nota de imprensa.

A circulação transfronteiriça de veículos particulares entre Hong Kong e Macau, através da Ponte do Delta do Rio das Pérolas, será feita mediante quotas, nas referidas duas regiões. O acordo foi estabelecido entre os governos de Hong Kong e Macau.