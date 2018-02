Alegado encobrimento pode custar caro à Wynn

Um advogado da ex-mulher de Steve Wynn disse em tribunal ter provas que a empresa-mãe da Wynn Macau, terá “encoberto” o empresário do jogo, que já enfrenta acusações de abuso sexual. Uma alegação que poderá pôr em causa a reputação da operadora local, admite um especialista.

Vítor Quintã

A Wynn Resorts, empresa-mãe da operadora local de jogo Wynn Macau, teve “uma preocupação ainda maior do que aquilo que já sabemos em encobrir certas coisas e garantir que a minha cliente não destapava demasiado o pano”. As palavras são de Mark Ferrario, advogado de Elaine Wynn, ex-mulher de Steve Wynn, empresário que na semana passada apresentou a demissão da liderança da Wynn Macau devido a alegações de assédio sexual.

Segundo o Las Vegas Review-Journal, o advogado disse na terça-feira (ontem em Macau) ter recebido um documento “altamente confidencial” que mostra que um “dirigente de topo” da Wynn Resorts sabia das alegações que Elaine Wynn acabou por levar a tribunal. A juíza Elizabeth Gonzalez decidiu manter o documento em segredo de justiça e os detalhes não foram discutidos no tribunal do estado norte-americano do Nevada.

Entre as revelações feitas por Elaine Wynn está um acordo extrajudicial no qual Steve Wynn pagou 7.5 milhões de dólares norte-americanos (60.4 milhões de patacas) a uma manicure que trabalhou no casino Wynn Las Vegas e o acusou de abuso sexual. Um eventual encobrimento por parte da Wynn Resorts deste acordo extrajudicial já levou o regulador do jogo no estado norte-americano de Massachusetts a lançar uma investigação formal, tal como aconteceu no Nevada.

Também a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau pediu na semana passada à operadora local “esclarecimentos detalhados” sobre as alegações de assédio sexual e “o cumprimento do dever de comunicação à DICJ, no prazo dado, relativamente a dados e informações relevantes”, incluindo “os resultados das investigações em curso”. O PONTO FINAL pediu mais informações, mas não recebeu qualquer resposta, nem da DICJ nem da Wynn Macau.

Seguir o Nevada

O director do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo do Instituto Politécnico de Macau diz é que difícil saber o que vai fazer o regulador no que toca à idoneidade da Wynn Macau e de Steve Wynn, que continua a ser o maior accionista da empresa. “A lei de Macau é bastante vaga neste aspecto, enquanto em Nevada e em Nova Jersey há critérios específicos”, disse Wang Changbin ao PONTO FINAL. Embora admita não saber “que critérios o Governo vai usar” para tomar uma decisão, o perito lá arrisca que o mais provável é a DICJ “seguir a decisão tomada pelos reguladores do Nevada”.

Se a DICJ concluir que Steve Wynn deixou de ser um homem acima de qualquer suspeita, pode obrigar a Wynn Macau a comprar as acções do empresário, explicou há três semanas ao PONTO FINAL o advogado Pedro Cortés. A hipótese mais extrema, se o regulador acreditar que este caso “contamina a própria concessionária”, disse na altura Pedro Cortés, seria a Wynn Macau perder mesmo a licença de jogo na RAEM.

A Wynn Resorts criou há três semanas um comité especial, composto apenas dos seus directores independentes – aqueles sem ligações a Steve Wynn ou outros accionistas maioritários – para investigar as acusações. E, na segunda-feira, a operadora contratou a firma de advogados Gibson, Dunn & Crutcher para ajudar não só na investigação mas também numa “analise alargada e exaustiva das políticas internas” da Wynn Resorts.

Isto ainda antes da situação legal de Steve Wynn ter ficado ainda mais negra. Na terça-feira, a polícia de Las Vegas confirmou à Associated Press que duas mulheres apresentaram queixas contra o septuagenário por alegado abuso sexual cometido nos anos 70. No mesmo dia, o regulador do Nevada foi obrigado a criar um formulário para denúncias na sua página da Internet, após ter recebido “numerosas chamadas” sobre a investigação a Steve Wynn.