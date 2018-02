Activos internacionais do sector bancário ultrapassaram os mil milhões de patacas

O total dos activos internacionais do sector bancário de Macau atingiu os 1.285,6 mil milhões de patacas no final de Dezembro de 2017, o que representou um crescimento relativamente ao trimestre anterior de 2,4% e um crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior, de acordo com as estatísticas apresentadas ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM). Os empréstimos de entidades não bancárias sobre o exterior constituíram a maior parte dos activos internacionais, e aumentaram 21% atingindo os 437,6 mil milhões de patacas.

A moeda não local, contudo, é a unidade principal nas transacções bancárias internacionais. No final de Dezembro do ano passado, a pataca ocupava uma quota de apenas 0,9% e 1,8%, respectivamente, no total do activo e no total do passivo financeiro internacional. O dólar de Hong Kong, o dólar dos Estados Unidos, o renminbi e outras moedas estrangeiras, com “peso” de 43,6%, 43,9%, 6,9% e 4,7%, respectivamente, do total do activo internacional.

A actividade bancária internacional do território distribuiu-se principalmente pela Ásia e Europa. Até final de Dezembro de 2017, as quotas das disponibilidades do sistema bancário de Macau em Hong Kong, e no interior da China eram de 37,8% e 30,8%, respectivamente; Reino Unido e Portugal, estas quotas eram de 2,1% e 1,4%, respectivamente, no total de activo exterior.

Já as quotas das disponibilidades em países de língua portuguesa e países ao longo do “Uma Faixa, Uma Rota” ocupavam quotas de 1,6% e 3,5%. Quando ao passivo sobre o exterior, registaram quotas de 52,2% e 22,8% para Hong Kong e o interior da China, respectivamente. No que respeita ao passivo sobre Reino Unido e Portugal, as suas quotas eram de 1,7% e 0,8% do total de passivo sobre o exterior. Sobre países de língua portuguesa e países ao longo do “Uma Faixa, Uma Rota” registaram quotas de 1,0% e 11,3%, respectivamente.

A AMCM indica ainda em comunicado que a proporção da actividade internacional do sector bancário de Macau recuou ligeiramente no quarto trimestre do ano passado. A quota das aplicações financeiras nos mercados internacionais, no activo total do sistema bancário, decresceu de 84,6% no final de Setembro de 2017 para 84,2% três meses depois.