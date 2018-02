“Acho a poesia extremamente difícil, requer outro estado de alma que eu talvez não tenha”

Em entrevista ao PONTO FINAL o escritor moçambicano Ungulani Ba Ka Khosa, nascido em 1957, em pleno período colonial, assume-se como um escritor da memória, da tradição oral, de uma terceira linha de ficção que não se cinge a uma versão singular da história. O autor vai estar no território em Março, como convidado do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Hoje, Ungulani lança em Maputo o seu novo romance, “Gungunhana”, que encerra um ciclo iniciado com “Ualalapi”, há 30 anos.

A partir de Maputo, Ungulani Ba Ka Khosa, autor de “Ualalapi”, obra de 1987 eleita um dos 100 melhores romances africanos do século XX, falou com o PONTO FINAL sobre a sua infância e como as vivências de meninice o “humanizaram” e descomplexaram” e o “fizeram ver a humanidade no seu todo”. O antigo professor de História, cujo nome “cristão” ou “de registo” é “Francisco Esaú Cossa”, conta que nunca escreveu um poema, que considera a poesia um género literário “extremamente difícil”, porque requer outro estado de alma que o autor “talvez não tenha”. “Preocupo-me muito com a realidade”, confessa ao PONTO FINAL.

Hoje é lançado em Maputo o novo romance histórico do autor, “Gungunhana”, que junta a “Ualalapi” e “As Mulheres do Imperador”, sendo este um projecto que encerra o ciclo iniciado há 30 anos, e que homenageia as mulheres que têm sido sempre secundarizadas ao longo da história, explica o autor.

Gungunhana foi o último imperador de Gaza, em Moçambique, e subiu ao poder quando Ualalapi, nome de um guerreiro Nguni, matou o seu irmão, Mafemane. Famoso pela resistência que opôs aos colonos portugueses, o imperador reinou de 1884 até 28 de Dezembro de 1895, dia em que foi feito prisioneiro por Mouzinho de Albuquerque. Transportado para Lisboa, seria depois enviado para os Açores, onde viveu em exílio até ao final da vida. Em Ualalapi, Ungulani desafia a celebração ideológica que o Governo da Frelimo, liderado por Samora Machel, primeiro Presidente de Moçambique, fez do imperador de Gaza, nos anos a seguir à independência. Desarmando a versão oficial da história que prevalecia na altura e que exaltava o herói e mártir da resistência contra o colonialismo, o autor apresenta o imperador Gungunhana como um déspota, ressaltando a violência e a tirania que eram marcas do Império de Gaza. A obra tornou-se uma referência nos estudos de literatura africana, relacionada com o contexto social e político de Moçambique dos anos de 1980.

Ungulani Ba Ka Khosa é também autor de “Os Sobreviventes da Noite”, de 2005, que conquistou o Prémio José Craveirinha, “O Rei Mocho”, uma história infanto-juvenil, de 2012, “Entre as Memórias Silenciadas”, de 2013, prémio BCI para o melhor livro do ano, e “Cartas de Inhaminga” editado em 2017. No total, o escritor publicou cerca de 10 livros, todos de ficção, alguns traduzidos para italiano. Tem contos dispersos publicados em norueguês, está presente no Brasil e, recentemente, uma versão inglesa de “Ualalapi Fragments from the End of Empire”, foi editada nos Estados Unidos da América.

– De que trata o livro que lança agora em Maputo, “As Mulheres do Imperador”?

Ungulani Ba Ka Khosa – Amanhã [hoje] lanço aqui em Maputo, depois nas Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim e, posteriormente, em Lisboa, no dia 26. É um livro editado pela Porto Editora. Este livro resulta de um trabalho que comecei em 2014. Porque todos nós falamos e sabemos muito bem que a história, esta História maiúscula, é extremamente machista. Então, o Gungunhana foi para os Açores, para o exílio, e as mulheres foram para São Tomé, e regressaram quatro das mulheres, aqui a Moçambique. Então andei, em 2014, à procura de toda a documentação e estranhamente os nomes aqui nos nossos arquivos não apareciam. Nos finais de 2015 o meu editor da Porto Editora é que me fez chegar os nomes e aí é que pude começar. Nesta coisa da ficção histórica geralmente temos que ter alguns dados. Digamos que eu escrevo sobre as mulheres de Gungunhana, as que regressaram a Moçambique, em 1911, acompanhadas, de outras duas mulheres do Zichacha. Presto homenagem às mulheres que acho que foram muito secundarizadas ao longo da história.

– Revisita uma figura da história sobre a qual já havia escrito.

U.B.K.K. – É um romance histórico que fecha um ciclo. Por estratégia editorial da Porto Editora. Fiz o meu primeiro livro sobre a ascensão e queda do Gungunhana, que é o “Ualalapi”, em 1987, não é isso? Então, 30 anos depois, queria comemorar os 30 anos de estrada, dando estampa a este livro que é sobre as mulheres do imperador. Daí que o título genérico venha como “Gungunhana”, porque inclui um primeiro livro, que é o “Ualalapi”, e este aqui que é “As Mulheres do Imperador”.

– Diz que coloca o enfoque nas mulheres que têm ficado esquecidas na história, neste caso no contexto moçambicano, como é que aborda esta questão?

U.B.K.K. – É uma noção que pode ser discutível ou não. Refiro-me por exemplo, no caso, quando damos aulas de história, a nossa história [moçambicana], o grande papel é muito masculino, pouco ou quase nada se diz do papel das mulheres ao longo da história. Eu quis de uma maneira ficcional dizer, olha, também há aqui esse lado feminino que fez parte da história e que é necessário que a gente imortalize. É nesse sentido que eu chamo a atenção para que tenhamos uma visão mais holística das coisas.

– Quem é Ungulani Ba Ka Khosa?

U.B.K.K – Este Ungulani Ba Ka Khosa, quando me perguntam, costumo dizer que é o meu nome animista. Com o tempo nós fomos sendo registados e tínhamos que ter nomes cristãos. Tenho o nome de Francisco. Mas, em casa, a família ia reproduzindo ou mantendo os chamados nomes tradicionais. E, Ungulani, era do meu tio-avô. Para tal fazia-se uma cerimónia, geralmente debaixo de uma árvore apropriada para isso, em que se baptizava o pessoal. Geralmente pessoas já com a minha idade, na classe dos 60, é costume nós termos dois nomes, o nome animista, ou tradicional, e o nome cristão. Para não perder esse nome, utilizei o Ungulani para a literatura. Este é o meu nome, se me pergunta: “qual é o seu nome?” É Ungulani. Mas, “e qual é o nome civil ou de registo?”. É Francisco. Tenho esses dois nomes.

– Nasceu no centro do país, é filho de enfermeira e enfermeiro, e terá passado a sua infância um pouco aqui e ali, ainda em pleno período colonial. Que influências essas andanças tiveram no seu percurso?

U.B.K.K. – Devo dizer que foi extremamente rico para mim. Vou-lhe dar um exemplo, agora num artigo que me pediram para o Jornal de Letras, eu escrevi uma espécie de auto-biografia ficcionada. É que eu nasci naquela zona do centro de Moçambique, em Inhaminga, hoje província de Sofala, antigamente distrito de Manica e Sofala, e os meus pais separaram-se nessa altura. Vim [na altura] para Lourenço Marques, mas o meu pai trabalhava em Trigo de Morais, isto em 1968, tinha eu 11 anos. Vim para cá. Depois fui para a Zambézia, onde passei a adolescência, fui para vários sítios, mas o que me marcou, quer dizer, o que me humanizou, ou me descomplexou ou o que me tirou todo o tipo de preconceitos foi quando eu, vindo de uma zona do centro de Moçambique, que era uma zona extremamente segregacionista, vou para a zona de Trigo de Morais, que hoje chama-se Chókwè [na província de Gaza, no Sul de Moçambique], e essa vila de Trigo de Morais era a zona dos colonatos, daquela população pobre portuguesa que vinha em massa e iam fundando os colonatos. Imagine um menino, de 11 anos, os pais eram funcionários, viviam ali na cidade, o meu pai era funcionário administrativo, cheguei à noite, e logo de manhã, tocam à campainha: o primeiro grande choque da minha vida foi ver uma miúda, também dos seus 10, 11 anos, a dizer: “Estou a vender tomate, menino”. E eu pensei, “O quê?”. Fui chamar o meu irmão, e disse, “há uma coisa que não estou a entender, está aí uma branca a vender tomate, como é possível?”. Imagine, dentro do meu mundo o branco era sinónimo de riqueza.

– Afinal também havia brancos humildes.

U.B.K.K. – Na colónia de Moçambique geralmente nunca tivemos o fenómeno do branco pobre, houve sempre este pequeno preconceito e complexo de inferioridade. E isso, para mim, foi fundamental porque o complexo perdeu todo o sentido, comecei a ver a humanidade no seu todo, isso foi um ganho. Depois vi outros cenários, por exemplo na Zambézia, na zona das grandes plantações. Foi enriquecedor para a minha formação como pessoa e como cidadão deste país e, até certo ponto, do mundo, porque mesmo depois da independência muitos dos meus compatriotas nunca tinham conhecido esta realidade. Quando, por exemplo, tínhamos o “apartheid” aqui na África do Sul e no Zimbabwe, eles nunca se confrontaram. Recordo-me que das primeiras viagens que fiz com alguns colegas e amigos a Lisboa, coitados dos meus amigos, iam distribuindo os escudos, na altura, a qualquer mendigo que apanhavam, e eu dizia vocês vão acabar com o vosso dinheiro, e eles diziam: “Mas não estás a ver que há brancos pobres aí?”. Eles nunca tinham visto. Acho que o que foi fundamental foi ter percorrido o país, ter presenciado e vivido isso, foi enriquecedor.

– Depois da independência foi para o Niassa.

U.B.K.K. – Em 1978 fui trabalhar para o Niassa e, então lá, confrontei-me com uma outra realidade que nunca havia pensado existir, para as pessoas que teorizavam a revolução e a igualdade, que foi a dos campos de reeducação. Eu vi as pessoas a irem e a saírem dos campos de reeducação, que não educavam nada.

– O Ungulani tinha sido colocado como professor, conviveu com algumas dessas pessoas enviadas para os campos de reeducação?

U.B.K.K. – A cidade de Lichinga, que era a capital provincial, era uma zona de trânsito havia um antigo quartel que abrigava as pessoas que vinham do interior dos campos de reeducação, para assistência médica. Foi quando comecei a ouvir e a recolher muitas histórias. Acho que foi a partir daí que o sinal para a escrita começou a emergir.

– São as histórias dessas pessoas que o fazem querer escrever?

U.B.K.K. – Não, é mais naquele sentido: eu preciso de escrever isto, são coisas que me estão a incomodar, esta realidade superava muito a ficção que eu ia lendo. Era incrível existir aquela realidade, como a história daquele fulano que ficou cinco meses sem falar, porque queria sair do campo de reeducação, mas que na realidade falava. Eu depois, escrito num papelinho, perguntei-lhe: “Mas, tu à noite não sonhas?”. E ele disse: “Esse é o grande esforço que eu tenho que fazer, não sonhar alto”. O sacrifício humano, até onde é que o homem consegue ir. Isso tudo é que me levou a dizer: “Não! Eu tenho que escrever sobre isto”. Tive uma primeira tentativa para escrever isto, que não me saiu muito bem, mas depois o livro “Entre as Memórias Silenciadas” (de 2013), dedico-o a todo o espaço do Niassa, onde estavam os campos de reeducação, retrato mais ou menos aquele mundo. Estou a pensar, futuramente, fazer uns contos sobre aquele período, talvez depois de voltar de Macau.

– Em “Ualalapi”, o Ungulani apresenta uma versão da história do imperador de Gaza, diferente daquela que prevalecia na altura, que exaltava o herói da resistência contra o colonialismo. Qual era a sua intenção ao escrever “Ualalapi”?

U.B.K.K. – Acho que aí foi uma confluência de uma série de factores. Na altura em que começo a escrever esse livro, lá para 1985, 1986, eu dava aulas de História, ao ensino pré-universitário, e sentia que aquela história oficial não me dizia muito. E depois, recordava-me daquilo que os meus avós me contaram daquela altura e que para a população do Sul do [rio] Save, na verdade, o Gungunhana aparecia como o invasor também. Eu disse, ok, vou entrar então por esta tradição oral, por esta verdade, pese embora o facto de, historicamente, falar-se dos “heróis da resistência anti-colonial”, que nesse prisma foram sim senhora. Mas, eu quis entrar pelo facto de que eles também foram uma ditadura, oprimiam. Para um nacionalismo, de certo modo estreito, aquilo foi uma grande heresia, porque tudo o que era opressor era o colono, era aquele europeu que veio para cá. Agora imagine eu chamar outro preto de opressor, não sei se está a ver como isso chocou aqui o “establishment”. Mas, enfim, as pessoas tiveram que se conformar com o livro, o livro está aí, até agora, ainda consegue sobreviver. E agora fiz o casamento, tirei as mulheres para ver se os dois conseguem fazer mais uma caminhada.

– Acaba por publicar “Ualalapi” em 1987, após a morte do presidente Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique, que marcou a ideologia do país nos anos a seguir à independência. Tentou publicar antes?

U.B.K.K. – Fiz uma tentativa, queria tirar parte das histórias para publicar, porque na altura publicava-se nos semanários, nos jornais. E a pessoa que leu disse: “não vale a pena, isso aqui só pode sair em livro, mas cuidado”. Mas, enfim, eu terminei o livro em 1986, muito longe de pensar que haveria o acidente em Outubro de 1986 [que vitimou Samora Machel], acho que terminei em Junho, Julho de 1986, e só pude lançá-lo em 1987. Há quem diga que, se Samora estivesse vivo, eu iria também para os campos de reeducação. Mas, isso já é no campo hipotético. Mas, pronto foi uma série de factores que convergiram para que saísse aquele livro. Na altura, a gente vivia uma opressão, acabávamos de ser independentes, mas estávamos numa altura de partido único, sem liberdade de expressão, sem nada, portanto todas essas bases daquilo que a gente chama de democracia hoje, nós não tínhamos, logo no princípio. Tudo isto, e para quem pensava que a independência era de grande abertura, termos um regime daquela natureza, e eu olhando também para o que aconteceu no Império de Gaza, houve uma série de coisas que convergiram e que permitiram que eu escrevesse aquele livro.

– Foi a curiosidade de observar o mundo à sua volta que o ajudou a construir esse sentido crítico?

U.B.K.K. – Acho que o facto de, por exemplo, ter percorrido o país, permitiu-me que tivesse alguma equidistância em relação à própria realidade e interrogar-me sobre aquilo que era visto como normal. Esse lado de poder estar a confrontar as várias identidades que compõem este mosaico que é Moçambique concorreu para que eu enveredasse um bocadinho para este tipo de ficção, que tem um bocadinho desse lado antropológico.

– A sua escrita parece ter um impacto político, como é que define o seu trabalho?

U.B.K.K. – Acho que, acima de tudo, eu considero-me mais uma pessoa que procura preservar uma certa memória. Eu não sou político, nunca quis ter carreira política, sempre me afastei, e sabe que a literatura não dá dinheiro para ninguém, ainda mais nestes nossos países onde as tiragens não são mais do que dois mil exemplares. Mas, optei por esta vida, sinto-me livre, pessoalmente sinto-me bem nesta situação. Mas, acho que a questão da memória, preservar uma certa memória é fundamental, esta memória colectiva, esta questão identitária, esta questão de sabermos assumir as diferenças, estou mais ligado a este campo do que ao campo meramente político. Por exemplo, no livro “Os Sobreviventes da Noite”, tentei falar da guerra civil sabendo que de um lado vê-se uma coisa, de um lado construiu-se um tipo de memória, e do outro lado outro tipo de memória, é preciso que a ficção abra espaço para uma terceira linha, ainda que ficcionada. É neste sentido que eu me assumo.

– Continua a colaborar com a imprensa?

U.B.K.K. – Apesar desta abertura democrática, já não há grandes espaços nos jornais para as páginas culturais. Os jornais têm toda aquela presença mais política, estão mais preocupados com as notícias políticas, o lado cultural desapareceu muito. Agora sou funcionário aqui do Instituto Nacional do Livro e do Disco, mas provavelmente ainda este ano saio, peço uma reforma, e depois ainda vou fazer qualquer outra coisa, enquanto escrevo. Estar mais livre como uma pessoa reformada, escrever com mais tempo.

– Referiu estes tempos de abertura democrática, mas que os jornais se fecharam para a cultura. Sente que existe liberdade?

U.B.K.K. – Acho que, olhando em volta, e não vou colocar-nos tanto ao nível de Cabo Verde, já com uma transição mais consolidada, nós aqui em Moçambique, apesar de tudo, há um espaço de abertura, um espaço de debate, não há essa perseguição política. O que pode existir e tem existido são as guerras políticas no espaço político e de ocupação desse espaço político entre as formações. Mas, aqui, para nós, cidadãos, há uma abertura. É óbvio que temos que consolidar isto, temos que democratizar mais. Por exemplo, a televisão pública ou os órgãos de imprensa escrita públicos, a gente nota um certo alinhamento com o partido no poder, 80 por cento da informação tenta viabilizar e enaltecer a política pública, a política que o Governo segue, há pouco espaço para a oposição. Mas, como ainda temos alguns canais de televisão privados, é possível saber o que acontece na outra margem. Portanto há este espaço – e houve tentativas na legislatura passada no sentido de cortar – mas essa Constituição que a gente tem permite-nos andar e ampliar este espaço de liberdade que ainda hoje usufruímos.

– Como estão o livro e a literatura em Moçambique?

U.B.K.K. – Em termos de literatura sempre digo que está bem e recomenda-se. Eu, por exemplo, estou aqui no Instituto Nacional do Livro e do Disco, e só olhando para o panorama de 2017 conseguimos atingir os 400 títulos/ano. Para um país com um grande nível de iliteracia conseguirmos 400 títulos, onde 70 por cento estão ligados à literatura, já é um passo. O problema é que os jovens aparecem, têm aquele momento no dia do lançamento do livro, mas depois o livro desaparece. Porque ninguém faz o comentário, a divulgação, o livro torna-se uma obra que fica numa prateleira esquecida. Isso agrava-se com o facto das bibliotecas públicas não terem capacidade financeira para aumentarem o seu acervo e de um país como o nosso ter sensivelmente umas 23 livrarias para todo o território, com uma população de 27 milhões. Veja este descalabro. E há províncias que não têm nem uma livraria, estou a falar das capitais provinciais. Por exemplo, eu lanço o meu livro amanhã [hoje], mas sei que, onde há uma livraria, que é na Beira, Tete, e Nampula, o livro vai lá chegando. Mas, na província mais a Norte só chega daqui a cinco meses. Este é o problema que temos, pouca divulgação do livro, mas os jovens vão aparecendo. E acho que, para um país pobre, onde pouco se lê, isto de existirem jovens que investem o seu tempo e o seu esforço na literatura é de enaltecer. Por isso, costumo dizer, somos poucos, mas perseverantes. Começa a haver um equilíbrio entre a prosa e a poesia, e isso já é um bom passo, mas há um lado da divulgação que é um problema. Diria que a cultura está a mexer-se, mas o apoio público diminuiu, houve uma contracção, e há pouco investimento privado na cultura, os cinemas desapareceram. Em 1987, antes da privatização, quando a economia era toda estatizada, tínhamos umas 250 livrarias no país, privatizaram-se as livrarias e transformaram-se em papelarias e em armazéns. Mesmo assim, acho que estamos no bom caminho, neste momento também sou secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos e vejo o movimento que temos tido lá, de debates, apesar do número diminuto de autores, que a consolidar-se já vai dar alguma voz à nossa literatura. Temos uns 120 associados, mas desses associados, aqueles que com regularidade vêm à praça com os seus livros são uns 50.

– Quantos livros tem editados?

U.B.K.K. – No total, livros editados acho que são 10, todos de ficção. Sabe que nunca escrevi um poema. Sabe que, na altura em que a gente começava a namorar ou a declarar-se às meninas, havia uma espécie de autógrafos, a gente fazia uma prosazinha. Nunca me inclinei muito para a poesia. Fiquei sempre pela prosa. Acho a poesia extremamente difícil, requer outro estado de alma que eu talvez não tenha. Preocupo-me muito com a realidade, e a poesia, aquele corpo poético, acho que não é a minha praia.

– Em quantas línguas está traduzido?

U.B.K.K. – Em italiano, o “Ualalapi” tem, finalmente, uma edição americana, que está a ser distribuída pela [editora online] Amazon, e depois há contos dispersos em norueguês. Houve uma tentativa para sair em França, mas a coisa não deu, vou tentar agora a ver se entro no mercado francês.

– E o Brasil?

U.B.K.K. – No Brasil está lá o “Ulalapi”, “O Rei Mocho”, vai sair agora “As Mulheres do Imperador”. Acho que vou lá em Agosto, mas também é um mercado muito difícil porque é um mercado muito centralizado nos Estados. Então, se o livro sai em São Paulo para chegar ao Maranhão é um problema. Mas, já é um passo, porque o Brasil tem uma vantagem, onde Portugal perdeu um bocadinho o protagonismo. É que, no Brasil, o estudo das literaturas africanas ampliou-se. Praticamente em todos os Estados federados eles têm uma secção de literaturas africanas e isso permite que os autores tenham uma certa circulação. O que, de certo modo, em Portugal, definhou um pouco, restam algumas universidades, mas já não tem aquela pujança que o Brasil está a ter. Sinto que o Brasil está a ter uma maior proximidade em relação à literatura africana.

– Como é encarado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em Moçambique?

U.B.K.K. – Aqui em Moçambique ainda não ratificámos o acordo. Mas, por exemplo, a edição portuguesa já vem dentro do Acordo Ortográfico, só nós aqui é que ainda não aplicamos. O que é uma chatice, principalmente para os professores de Português, porque os miúdos vêm o noticiário da RTP, vêm a palavra “acção”, em que cai um “c”, e na escola os professores dizem que: “não, você tem que escrever à maneira antiga”. É um problema muito sério.

– Concorda que o acordo seja implementado?

U.B.K.K. – No meu caso, nunca fui contra o acordo. O que eu sempre defendi, para mim o que é fundamental, é que nós, os académicos, tenhamos um vocabulário comum onde termos muito novos como “machamba”, “maningue” estejam também no dicionário. Porque, às vezes, escrevemos, “isto é maningue bom”, e o brasileiro pergunta: “o que é isso?”. São estes pequenos termos. Em relação aos angolanos, eles têm os “bués”, há alguma coisa que já entra no vocabulário, que já está consolidado, acho que isso é fundamental estar no dicionário. A ortografia pode ser alterada, mas o sentido… e eu procuro mais os significados, se eu for agora a ver, só agora em relação às línguas do Sul do [rio] Save, a língua Changana, só pelo facto de ter havido muita migração aqui do Sul para a África do Sul, tem muitos termos de inglês, que não vieram buscar ao português, porque não houve escolarização. Acho que o importante é mantermos e ampliarmos os significados que a língua portuguesa vai ganhando nestes quadrantes todos, mais do que a ortografia, sabemos que a ortografia vai. Este é o acordo possível e que, em termos de ortografia, nos vai aproximar, com as variantes que vão continuar a existir e a dificultar, mas com um vocabulário único e com dicionários ainda mais completos podemos chegar lá.