TurboJET reforça travessias durante o Ano Novo Chinês

A transportadora marítima TurboJET anunciou ontem que vai reforçar os seus serviços durante o Ano Novo Chinês, disponibilizando mais de 60% de capacidade adicional nas rotas de ligação entre Hong Kong e Macau. A oferta adicional de capacidade de transporte vai estender-se pelo período entre 15 e 22 de Fevereiro, para fazer face a este período de aumento da procura.

Durante o período de pico na navegação, os terminais de ferry vão implementar medidas em conformidade, às quais os passageiros devem estar atentos, recomenda a operadora das embarcações. Tendo em conta a grande procura de bilhetes nesta altura do Ano Novo Chinês, a TurboJET recomenda aos viajantes que planeiem com antecedência as viagens e a compra dos bilhetes de regresso.

Além das bilheteiras e agências de viagem, os viajantes podem também reservar os bilhetes através do sistema de reservas on-line ou aplicação de telemóvel. Os viajantes podem ainda recorrer à ligação de luxo, Premier Grand Class, com serviço de cinco estrelas e transferência gratuita em Macau.