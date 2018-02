TNR’s fora do regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa excluíram ontem, de forma peremptória, a possibilidade de trabalhadores não-residentes (TNR’s) poderem vir a integrar o regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social. A decisão foi tomada em resposta a opiniões emitidas pelo sector dos operários, que receiam que o Governo possa vir a contratar TNR’s para este sector.

Cláudia Aranda

“Actualmente, não precisamos de trabalhadores não-residentes” e “nem estamos predispostos a redigir isso na proposta de lei”, disse Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a analisar na especialidade a proposta de lei sobre o “Regime de acreditação profissional e inscrição para assistente social”. Em Novembro, os deputados membros da comissão haviam sugerido a criação de um regime de inscrição provisória para os trabalhadores não-residentes (TNR’s).

“Hoje [ontem] a classe dos operários perguntou se, no futuro, vão também existir trabalhadores não-residentes nesta área. A presidente do IAS (Instituto de Acção Social) referiu que, por enquanto, não existem trabalhadores não-residentes e, no futuro, mesmo que haja, poderá haver pessoas nomeadamente das Filipinas ou Nepal para ajudar as pessoas que estão cá. Mas, actualmente, não há essa possibilidade, nem estamos predispostos a redigir isso na proposta de lei”, afirmou Chan Chak Mo.

“O Governo não tenciona aditar sobre os TNR’s nesta proposta de lei, porque temos assistentes sociais suficientes, por enquanto nós utilizamos as freiras para fazer esse trabalho e por isso esta proposta de lei não vai aditar conteúdo sobre trabalhadores não-residentes”, sublinhou Chan Chak Mo, em resposta às questões colocadas pelos jornalistas.

Composição de CPAS: Presidente de IAS alega necessidade de equilíbrio de interesses

A composição, no segundo mandato, do Conselho Profissional dos Assistentes Sociais (CPAS) voltou a preencher a agenda da reunião, sendo esta uma questão que “preocupa bastante os assistentes socais”, disse a presidente do Instituto de Acção Social (IAS), Celeste Vong Yim Mui, à margem da reunião da comissão. O conteúdo do diploma prevê que, do total de 11 membros do CPAS, cinco sejam representantes dos assistentes sociais, de instituições de ensino, de associações profissionais ou de instituições. Celeste Vong Yim Mui alegou a necessidade de “equilíbrio” entre os interesses dos assistentes sociais e o das pessoas que deles necessitam, para justificar a razão para haver apenas cinco membros no CPAS que representam o sector. “Esta lei não é apenas para os assistentes sociais, o valor principal são os nossos clientes, as pessoas a quem é prestado serviço social, elas é que são o valor principal”.

Em relação à forma como os cinco membros serão selecionados ou escolhidos, a presidente do IAS disse que deverá ser o próprio CPAS a decidir. “Os assistentes sociais registados têm o direito de decidir qual a forma como os querem escolher. Queremos respeitar a sua independência profissional, é isso que eles sempre exigem”, afirmou Celeste Vong Yim Mui.

Por sua vez, Chan Chak Mo sugeriu que os cinco vogais em representação dos assistentes sociais, que vão ser estipulados para o primeiro mandato, “poderão ser eleitos para o segundo mandato”. A este respeito a redacção do diploma vai ser “melhorada com vista a reflectir esta ideia em relação ao segundo mandato do CPAS”, afirmou o presidente da comissão.

Estudantes poderão ter que fazer formações complementares

Em relação às equivalências para os estudantes que adquiram o curso de assistência social fora de Macau, o Governo confirmou que vai “melhorar a redacção com vista a dissipar as dúvidas dos estudantes”, disse Chan Chak Mo. “O Governo já dispõe de um grupo de especialistas para discutir o conteúdo essencial da área de estudo, há situações em que há um nome não idêntico, mas o CPAS, no futuro, vai definir se, de facto, o conteúdo essencial do estudo está ou não relacionado com a assistência social e não está dependente do título do curso”, explicou. Na falta de alguma matéria de estudo essencial, os estudantes poderão “complementar este conteúdo”, acrescentou.

“O CPAS estudará as candidaturas [à acreditação e inscrição], o currículo, mesmo que alguma matéria nuclear esteja em falta, eles serão autorizados a fazer um curso adicional para atender o requisito. Talvez a lei possa ser mais específica e adicionar este conteúdo na lei”, disse a presidente do IAS.

Título de diploma poderá crescer

À questão colocada pela assessoria jurídica da AL, e já levantada em reuniões anteriores, sobre a definição de assistentes sociais, Chan Chak Mo afirmou que os deputados concordaram com a explicação dada pelo Governo, segundo o qual esta definição deve ser regulada pelo Código de Ética profissional dos assistentes sociais. “A definição poderá sofrer alterações de acordo com o desenvolvimento social e, por isso, vai alterando ao longo do tempo e, se estiver na lei, será necessário alterá-la para modificar a respectiva definição, e então os deputados não foram contra esta opinião”, explicou o deputado.

A assessoria jurídica e o Governo concordaram com a possibilidade de aditar ao diploma as palavras “de exercício da profissão”. O diploma poderá passar a intitular-se: regime de “acreditação profissional, inscrição e exercício da profissão para assistente social”.