Serviços de urgência e internamento do São Januário abertos em permanência durante o Ano Novo

Durante os feriados do Ano Novo Lunar, os serviços de urgência e de internamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário e o Posto de Urgência das Ilhas vão estar a funcionar de acordo com o horário normal de serviço. Pelo contrário, a unidade de hemodiálise irá permanecer encerrada no dia 18, o Centro de Transfusões de Sangue entre os dias 16 e 18 e o Centro de Exame Médico para Funcionários Públicos e o Centro de Prevenção e Tratamento da Tuberculose entre 16 e 20.

Entre as próximas sexta e terça-feira, os centros de saúde da Areia Preta, do Fai Chi Kei, do Tap Seac, do Porto Interior, de São Lourenço, dos Jardins do Oceano e o de Nossa Senhora do Carmo estarão a prestar serviços de consulta sem marcação e serviços de cuidados de enfermagem. Durante os mesmos dias, o posto de saúde provisório de Seac Pai Van e o posto de saúde de Coloane terão disponíveis os serviços de cuidados de enfermagem entre as 9 e as 13 horas e os serviços médicos durante 24 horas.

Por sua vez, o Conselho de Consumidores irá manter uma linha aberta a partir da tarde de quinta-feira e, depois, durante todo o dia até terça-feira, respectivamente, entre as 14h30 e as 18 horas e entre as 9 e as 18 horas. Em caso de reclamação ou pedido de informações, os consumidores deverão ligar para o 8988 9315.

Também a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) vão manter duas linhas abertas durante o período do Ano Novo Chinês. Para tratamento de assuntos urgentes sobre conflitos ou acidentes laborais, os cidadãos podem ligar para o 6288 6091, entre a tarde de quinta-feira e terça-feira, das 9 às 18 horas. Para contactar a DSE o número é o 6811 6833, durante o mesmo período e horário.