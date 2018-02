Empréstimos para habitação a não residentes aumentaram 145% em Dezembro

No mês de Dezembro, os empréstimos hipotecários para habitação concedidos a não residentes registaram um aumento de 145% face ao mês anterior, fixando-se em mais de 85 milhões de patacas. Porém, este valor corresponde a uma variação anual negativa de 68%. No mês em análise, os não residentes continuaram a representar uma baixa percentagem do valor total de empréstimos concedidos, de apenas 2,7%. Aos residentes foram atribuídos mais de três mil milhões de patacas em empréstimos hipotecários, cerca de menos 20% face ao mês anterior e ao período homólogo.

No cômputo geral, o sector bancário de Macau concedeu mais de 3,1 mil milhões de patacas em empréstimos para habitação no mês de Dezembro, o que representa uma descida de mais de 20%, quer em termos mensais, quer em termos anuais. No final do ano passado, o saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação era de mais de 189 mil milhões de patacas, mais 4% face ao período homólogo.

Quanto aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, foram concedidos mais de 5,53 mil milhões de patacas, menos 15% face ao mês anterior, mas mais 20% em comparação com o período homólogo. Destes, apenas 144 milhões foram recebidos por não residentes, ou seja, menos 59% face ao mesmo mês do ano anterior. Já os residentes conheceram um aumento de 27% nesta categoria de empréstimos face ao período homólogo.

No final de Dezembro último, o saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias era de mais de 178 mil milhões de patacas, mais 5% em comparação com o período homólogo. Na mesma altura, o rácio das dívidas não pagas foi de 0,19%, mantendo-se inalterado em relação ao mês anterior.