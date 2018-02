Definidas quotas em nova ponte de 300 veículos para Hong Kong e 600 para Macau

Os Governos de Macau e Hong Kong definiram as quotas para veículos particulares autorizados a circular entre as duas regiões, depois da inauguração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, indicou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

Vão ser disponibilizadas 300 quotas para veículos particulares de Hong Kong com a validade de três anos, e outras 600 quotas a Macau, das quais 500 têm validade de um ano, enquanto as restantes 100 têm validade de seis meses. Os veículos com quotas podem entrar com frequência ilimitada nas duas regiões, através da nova ponte. As quotas de Macau serão emitidas pela DSAT, de acordo com detalhes a serem publicados posteriormente.

Os veículos particulares que não conseguiram obter quota, mas possuem licenças e marcação prévia de estacionamento, só estão autorizados a estacionar no Auto-Silo Leste do Posto Fronteiriço da nova ponte.

Os Governos de Macau, Hong Kong e Zhuhai não vão operar postos fronteiriços conjuntos, sendo essa gestão da imigração feita em separado pelas três regiões. De acordo com a Rádio Pública de Hong Kong, citada pela Rádio Macau, a autoridade da ponte sobre o Delta anunciou ainda que os postos fronteiriços vão funcionar 24 horas por dia e o valor das portagens será cobrado na moeda chinesa.

A Rádio Macau adianta que o trânsito na ponte deverá ser feito pela direita, devendo ser alterado assim que se chegue a Macau ou Hong Kong. Inicialmente, 140 autocarros vão fazer carreiras na ponte a cada dez minutos, frequência que vai aumentar de forma gradual para entre 3 a 5 minutos.

A participação no “Plano de Park & Ride da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau” é exclusiva a proprietários de veículos particulares de Hong Kong. O plano não disponibiliza quotas e, por isso, os respectivos veículos não podem entrar na cidade de Macau. A fim de conseguir estacionar os seus veículos no Auto-Silo Leste do Posto Fronteiriço da ponte, com capacidade de três mil lugares, os proprietários de veículos de Hong Kong devem proceder ao registo e marcação de lugar.