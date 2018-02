“Creio que merecemos a extensão do nosso contrato de concessão”, afirma Grant Bowie

Grant Bowie considera que a operadora responde aos requisitos estratégicos de desenvolvimento do Governo, e que o investimento no empreendimento MGM Cotai deve ser tido em conta quando forem atribuídas novas concessões de jogo. Ontem, na apresentação das novas instalações, o presidente-executivo da MGM China não adiantou uma data para a abertura total do MGM Cotai.

Joana Figueira

O presidente-executivo da MGM China afirmou ontem que a operadora “merece” uma renovação do contrato de concessão de jogo. Grant Bowie assinalou o aumento e a melhoria da oferta apresentada pela MGM no território e o investimento de 3.4 mil milhões de dólares americanos na construção do MGM Cotai, como dois dos motivos para a extensão da concessão, que termina em 2020. “Nós não vamos abandonar Macau”, afirmou o responsável, que falava na conferência de imprensa de abertura do novo empreendimento.

“O Governo tem sido muito claro em como não vai dizer nada. Portanto, eu penso que também não posso adicionar nada, mas vou continuar a dizer que nós aumentámos e melhorámos a nossa oferta e, portanto, creio que nós merecemos a extensão do nosso contrato de concessão. Tendo investido esta quantia de dinheiro, demonstramos o nosso empenho com Macau. É um empenho a longo prazo, o nosso e de todos os nossos accionistas, e estamos a responder aos requisitos estratégicos de desenvolvimento do Governo”, disse Grant Bowie.

O responsável pela gestão, desenvolvimento estratégico e expansão da MGM Macau e MGM Cotai, referiu que o novo “contrato de concessão não tem a ver com o sucesso dos casinos, mas com a diversificação de Macau para se tornar mais do que uma cidade de jogo.”

“Quando Edmund Ho abriu as concessões, era esta a intenção, era esta a ideia de diversificar e criar vantagens competitivas para Macau. Hoje, a abertura do MGM Cotai é muito significativa. Na península nós temos uma propriedade bonita, mas é um espaço limitado. Aqui, nós temos uma nova oportunidade de fazer alguma coisa significativa (…) e fazemos uma nova aposta em Macau como um destino de não-jogo”, explicou.

“A tendência que nós queremos ver é o reforço do mercado de massas”

Grant Bowie reiterou a aposta da MGM Cotai no mercado de massas. Escusou-se a previsões sobre os números que a operadora pretende atingir ao longo do primeiro ano de operações, apontando que “Macau está a tornar-se um mercado muito maduro e que as tendências são bastantes importantes”; contudo, a variação mensal pode ser “volátil”. “A tendência que nós queremos ver é, realmente, o reforço do mercado de massas porque o mercado de massas está ligado ao turismo e ao entretenimento. É, de facto, onde está a sustentabilidade de Macau”, frisou.

Na área do entretenimento, uma das grandes apostas é o MGM Theatre, o primeiro “teatro dinâmico da Ásia”, que tem capacidade para receber 2.000 pessoas (lugares sentados) e dispõe de um ecrã com 900 metros quadrados e 29 milhões de megapixéis.

“Os atrasos não são muito importantes em termos de investimento”

Questionado sobre os consecutivos adiamentos (cinco) da abertura do empreendimento e o tempo previsto para pagar todo o investimento na nova estrutura do Cotai, Bowie respondeu: “Os atrasos não são muito importantes em termos de investimento. Nós dizemos sempre: queremos abrir quando estivermos preparados”.

“O grande desafio, para nós, foi Agosto [de 2017], quando o grande tufão atingiu Macau. Nós tivemos bastantes danos e tentámos reparar o que existia. Tivemos muito poucos estragos no MGM Macau e aqui tivemos que reparar algumas coisas. Nós estamos a pensar vários anos à frente e, por causa disso, é que é importante que estejamos a fazer o trabalho certo.”

O dirigente indicou ainda que “o mais importante é que vai haver um reforço e crescimento do mercado. Vamos fazer de tudo para aumentar e maximizar o retorno para nós e para os nossos accionistas”, disse.

O MGM Cotai vai integrar 1.390 quartos e ‘suites’, mas apenas “mais de 500” quartos ‘standard’ vão estar em operação depois da inauguração de ontem. Os restantes quartos estarão disponíveis para o público “em fases”, adiantou ontem o GGRAsia, citando um porta-voz da MGM China, que conduziu uma visita às instalações na segunda-feira. Grant Bowie não quis comprometer-se com uma data para a abertura da totalidade do MGM Cotai.

“Entretenimento é o núcleo da MGM como empresa”

Pansy Ho destacou ontem, na conferência de imprensa de apresentação do novo empreendimento da MGM China no Cotai, que a arte e o entretenimento representam “uma combinação bastante inovadora” oferecida pelo MGM Cotai. “Esta é a nossa forma de entendermos a cultura de Macau e também de apresentar um novo investimento de entretenimento”, afirmou.

“[O MGM Cotai] tem investido bastante na nova tecnologia e também na cultura, no entretenimento e nas artes. Este é talvez um dos maiores investimentos de ponta em toda a Ásia. Podemos ter aqui mais de 300 peças de arte de toda a Ásia e temos 25 artistas da China que vêm apresentar aqui as suas obras”, disse Pansy Ho.

Já Grant Bowie, director-executivo da MGM China, frisou que “o entretenimento está no núcleo da MGM como empresa”. “Os desafios são procurar novas oportunidades” e “responder aos pedidos cada vez mais importantes dos consumidores chineses”, frisou. James Murren, presidente da MGM Resorts International, reiterou o novo empreendimento como sendo “uma nova plataforma para o entretenimento”.

Pansy Ho falou também sobre as novas formas de competitividade na ligação de Hong Kong, Zhuhai e Macau através da Ponte do Delta do Rio das Pérolas, e sobre o facto de “Pequim já estar a preparar-se para uma nova oportunidade para integrar Macau em todo o desenvolvimento internacional da China”.

“Entre Cantão, Hong Kong e Macau, nesta Grande Baía do Rio das Pérolas, para além da cooperação económica, haverá um fluxo cultural importante para que nós, no MGM, possamos aproveitar este investimento do Governo Central, para fazer com que o Governo de Macau possa abrir novas formas de encontrar ligações com o exterior”, declarou Pansy Ho.

Ano Novo Chinês será “período muito forte” para MGM Cotai

O CEO e director-executivo da MGM China considera que “o Ano Novo Chinês vai ser um período muito forte” para o empreendimento inaugurado ontem no Cotai, o segundo da empresa americana em Macau. Grant Bowie afirmou que “pode ser um período muito sólido” e que receberam “um grande número de reservas”.

“Não tenho previsões sobre o dinheiro que posso ganhar no jogo. (…) É muito importante abrir agora porque nós temos um grande número de reservas para este Ano Novo Chinês”, disse Bowie, durante a conferência de imprensa de apresentação do MGM Cotai, que decorreu na tarde de ontem.

Grant Bowie salientou que o novo espaço apresenta uma oferta diversificada e que terá “um grande valor acrescentado para Macau”. O responsável frisou que “muitas pessoas vêm com grupos de família, mais para entretenimento, não só para o jogo. O jogo vai ser forte, sim, mas neste período o entretenimento não-jogo também é muito importante”.

Bowie indicou ainda que o MGM Cotai não vai ter, para já, salas VIP, atirando a oferta do serviço para meados deste ano. O CEO avançou também que serão cinco, os junkets a operar naquele casino. J.F.

Casinos em Hainão não preocupam Grant Bowie

Grant Bowie desvalorizou as notícias que têm surgido recentemente sobre a possível abertura de casinos na ilha chinesa de Hainão. O CEO e director-executivo da MGM China indicou que o tema tem sido abordado regularmente no seu círculo. “Eu penso que esta talvez seja a sexta ou a sétima vez que eu ouvi estas histórias de que vai haver jogo em Hainão. Vão continuar essas histórias, com certeza. O jogo na China é, de facto, um desafio e o Governo da China vai trabalhar sobre este assunto. Claro que são pessoas com grande empreendedorismo que levantam essas questões”, comentou Grant Bowie, ontem, na conferência de imprensa de apresentação do MGM Cotai.