Antiga responsável da ONU para as alterações climáticas é oradora principal da MIECF 2018

Uma das arquitectas do Acordo de Paris será a principal oradora da próxima edição do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau. Christiana Figueres liderou a Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas durante seis anos e estará em Macau no próximo mês de Abril para falar do potencial das cidades ecológicas.

Catarina Vila Nova

Christiana Figueres, antiga secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC), será a principal oradora da edição deste ano do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF). Enquanto esteve à frente da UNFCCC, Figueres conduziu as negociações originais do Acordo de Paris, ratificado em 2015, e é actualmente uma das três líderes mundiais para as alterações climáticas do Banco Mundial, a par com Kofi Annan, antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A 11ª edição do MIECF decorre entre 12 e 14 de Abril, sob o tema “Formação de Eco-Cidades para uma Economia Ambiental Inclusiva”.

A assinatura do Acordo de Paris foi, para Figueres, “um passo necessário mas não suficiente”, disse a própria numa entrevista à Quartz neste mês. A defensora da protecção ambiental disse, à mesma revista, que agora se vai dedicar a assegurar que o acordo é cumprido em tempo útil de forma a evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Em Macau, a também vice-presidente da Global Covenant of Mayors irá falar sobre as questões ambientais a nível global e destacar as principais tendências no âmbito do desenvolvimento sustentável e o potencial das cidades ecológicas e da economia verde, explica um comunicado da MIEFC .

A Figueres vão juntar-se também António Trindade, presidente da Associação para a Protecção Ambiental Industrial de Macau, Rishi Tirupari, director de sustentabilidade da Sands China, Wang Jingwu, presidente da sucursal de Cantão do Banco da China e Manuel Pinheiro, doutorado em Engenharia Ambiental e professor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, entre outros. Os oradores vão debater temas como turismo sustentável, novos padrões para o sector das exposições e convenções inseridos no modelo das eco-cidades e tratamento e controlo de compostos orgânicos voláteis.

O último dia da feira será aberto ao público e irá funcionar como uma plataforma educacional sobre os últimos desenvolvimentos das tecnologias de protecção ambiental. No dia 13 vai ser realizada uma sessão de ‘networking’ destinada a profissionais do sector da construção e representantes governamentais. Já as sessões do fórum decorrem apenas durante os dois primeiros dias.

A última edição da MIECF teve uma área de exposição de quase 17 mil metros quadrados e contou com a participação de 456 expositores vindos de 17 países e regiões. Durante os dias da feira foram assinados 44 projectos de cooperação e organizadas 273 sessões de bolsas de contacto. No ano passado, a MIECF foi distinguida com o “Prémio de Excelência para Conferências e Exposições” pela Associação de Convenções e Exposições de Macau e, em 2011, foi acreditada pela Associação Global da Indústria de Exposições.