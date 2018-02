“A música não é o critério principal das agências em Portugal para escolher quem vão editar”

O trio Vila Navio vai subir ao palco do Centro de Artes de Hong Kong no dia 3 de Março, apresentando “uma proposta para a modernização da tradição musical portuguesa”, disse, em entrevista ao PONTO FINAL, o fundador André Coelho Rodrigues. O concerto, incluído na programação do Festival de Artes de Hong Kong, é mais um passo, diz o músico, numa internacionalização que é também uma resposta ao “zero” interesse das editoras em Portugal.

Vítor Quintã

Depois da pianista Maria João Pires, em 2014, e da maestrina Joana Carneiro – filha do macaense Roberto Carneiro –, em 2016, Portugal volta este ano a ter uma presença no Festival de Artes de Hong Kong, através do trio Vila Navio. Descrito pela conceituada revista de ‘world music’ Soundlines Magazine como “música tradicional portuguesa para tempo modernos”, o projecto abraça ainda elementos da música electrónica e do jazz. Em entrevista ao PONTO FINAL, o fundador do projecto, André Coelho Rodrigues, diz que a vinda à cidade vizinha é “uma grande conquista” para o Vila Navio, depois de, no ano passado, ter feito uma digressão pela Austrália – que incluiu uma passagem pelo famoso Festival do Bairro Português – e de ter participado na Seoul Music Week. O sucesso além-fronteiras é um objectivo declarado de quem quer ver mundo, mas André Coelho Rodrigues admite que é também uma resposta ao “zero” interesse demonstrado pelas editoras portuguesas. O músico de 28 anos é um forte crítico do que chama o “jet-set musical, um núcleo de amizades, de benesses, de pessoas privilegiadas” estabelecido em Portugal, e lamenta que a música não seja “o critério principal das agências em Portugal para escolher quem vão editar”. Sem alternativa, os dois álbuns do Vila Navio, “Cantinho da Vila” (2013) e “Ancoradouro” (2016), foram edições de autor, mas este último destaca-se pela participação na faixa “Douro” de um dos maiores nomes da música popular portuguesa, Fausto Bordalo Dias.

PONTO FINAL: Como surgiu este convite para vir a Hong Kong?

André Coelho Rodrigues (A.C.R): O convite surgiu porque eu estive no ano passado, em Maio, no Seoul Music Week, na Coreia do Sul, que é um festival onde se reúnem também várias culturas. É um festival muito bonito, onde eu gostei muito de actuar. Estavam lá bastantes profissionais da música e um deles é um dos responsáveis pela programação do Festival de Artes de Hong Kong. Na altura, eu actuei a solo, não fomos em trio, fui só eu. Ele por acaso gostou da actuação e então propus estarmos no Festival de Hong Kong e ele achou muito boa ideia e fez-nos o convite.

O ano passado foi bastante internacional para o Vila Navio. Ainda antes de ir a Seul, estiveram numa tournée pela Austrália.

A.C.R: Exactamente. Tivemos uma digressão relativamente longa na Austrália, em Março. Tivemos uma série de oito concertos, em Sydney, em Melbourne, Newcastle, Castlemaine. Foi muito bom.

Um deles foi talvez mais especial, tendo em conta que foi no Festival do Bairro Português, em Petersham, a maior celebração anual dos portugueses na Austrália.

A.C.R: Sim, foi muito curioso porque foi diferente. Habitualmente, quando nós tocamos fora de Portugal, actuamos para um público que não é português. Eu acho muito interessante porque dá-nos sempre aquela sensação que a música é universal e consegue transcender as culturas, as tradições e as línguas. Neste caso, senti realmente que o público tinha ali uma relação muito forte com a cultura portuguesa. Estava muita gente e desde o início que senti um grande calor humano. No final do espectáculo senti que ali se reunia de facto muita cultura portuguesa e que havia muita saudade. Ainda por cima é o encontro anual com mais portugueses na Austrália, e a Austrália é tão longe de Portugal. Senti isso.

“Música tradicional portuguesa para tempos modernos”. Foi assim que a revista Soundlines Magazine descreveu as canções do Vila Navio. É esta a visão que tem?

A.C.R: Sim, eu concordo com isso, porque resulta daquilo que eu gosto de ouvir. Eu sou um apaixonado por música e não sou muito preso a um estilo de música. Não gosto de ficar muito tempo a ouvir a mesma coisa. Gosto muito da música tradicional portuguesa, mas também gosto muito da música electrónica e sou um apaixonado por jazz, mesmo. Eu consumo muita música clássica, gosto imenso de música popular brasileira, música de Cabo Verde. Música que também faz parte das influências da música popular portuguesa. Sou bastante consumidor dessas tendências e isso acaba por se reflectir. Isto mais tarde começou a tornar-se mais perceptível para mim próprio, mais consciente, e daí eu achei essa ideia interessante e comecei também a explorar.

E até que ponto o Vila Navio é um projecto pessoal?

A.C.R: O Vila Navio está de facto um bocadinho centralizado em mim, no sentido que eu sou o fundador. Eu criei este projecto no final de 2010, inícios de 2011. É um projecto que se centra no meu trabalho criativo, nas minhas composições e que em palco habitualmente se apresenta como um grupo, normalmente como um trio. Eu canto e toco guitarra clássica, depois temos o Marco Quaresma, que me acompanha na guitarra portuguesa, e o Cláudio Silva, que toca trompete ou o feliscorne, que é um trompete um bocadinho mais grave. É um projecto que vai buscar a essência da música tradicional portuguesa, é aí que está a principal fonte de inspiração, digamos assim, mas também se assume como um projecto de música electrónica e ainda com uma forte componente jazzística.

Aliás, estão incluídos numa parte do Festival de Artes de Hong Kong que se chama mesmo Nouveau Jazz.

A.C.R: Exactamente, é um projecto que se consegue adequar bastante às diversas realidades, mas nomeadamente ao jazz. Neste caso é aí que estamos inseridos. Daí se chamar Vila Navio. A Vila tem a ver com a parte da tradição portuguesa e o Navio tem a ver com o ir buscar, ir beber a várias influências, principalmente da música electrónica e do jazz, mas também do blues. Um dos músicos para mim de eleição, talvez para mim o músico de eleição, é Miles Davis. Sou um forte consumidor de música do mundo e isso acaba por se reflectir também como influência na criação. O Vila Navio acaba por ser um projecto que é uma proposta para a modernização da tradição musical portuguesa.

Nos últimos anos tem-se falado muito de uma nova vaga de música popular. Temos o “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria”. Sente que o Vila Navio faz parte deste movimento?

A.C.R: Isso é uma pergunta curiosa. Por um lado, sim, por outro lado… Posso ser completamente franco?

Completamente.

A.C.R: Eu não tenho tido uma relação muito saudável ou muito positiva com o mercado da música portuguesa, porque o projecto tem-se internacionalizado muito mais do que actuar propriamente em Portugal. E confesso que eu próprio arquitectei o projecto nesse sentido. Mas o que é certo é que, em Portugal, não sinto que o Vila Navio se insira num núcleo de projectos que tem vindo a ser valorizado devidamente. Quer dizer, o projecto foi valorizado pela Soundlines Magazine, que é a revista líder a nível mundial no que se refere à música do mundo. E em Portugal não houve nenhuma entidade, nenhuma imprensa, nenhuma revista que quisesse falar sobre o disco. As rádios também não aderiram. Isto não implica que eu ache que o disco não tenha resultado bem, antes pelo contrário. Eu acho que este disco foi um sucesso tremendo, porque também aquilo que eu sempre ansiei para este projecto era mesmo a internacionalização e actuar nos festivais de jazz e de ‘world music’ pelo mundo fora. Isso realmente tem vindo a acontecer.

Tanto o disco de 2013, “Cantinho da Vila”, como o mais recente, de 2016, “Ancoradouro”, foram edições de autor. Foi uma decisão consciente para manter a independência, para poder gerir a própria carreira, ou foi por não haver interesse por parte das editoras?

A.C.R: Em termos de agências aqui em Portugal não houve interesse de nenhuma, das que eu contactei. Lá está, eu sinto que em Portugal, no mundo da música, existe aquilo que eu costumo chamar de jet-set musical, um núcleo de amizades, de benesses, de pessoas privilegiadas. Não gosto disso, não me identifico com isso. De facto não houve interesse por parte das agências, zero. Se fosse eu o único a falar acerca disto, eu próprio poderia duvidar, até poderia pensar: “Se calhar isto não é assim tão bom como isso”. Mas quando o projecto consegue passar fronteiras e ser elogiado por revistas internacionais e conseguir fazer digressões internacionais, ir a um festival como este… É pá, se calhar começo a pensar que a música não é o critério principal das agências em Portugal para escolher quem vão editar e quem não vão. Daí a minha relação não tão positiva com o mercado em Portugal. Fazer uma edição de autor foi uma necessidade, porque de facto não havia interesse das agências, das editoras. Mas tendo isso em conta, o projecto nos últimos anos tem sido um sucesso fantástico.

Apesar de ser uma edição de autor, o “Ancoradouro” conseguiu ter a participação do Fausto Bordalo Dias, talvez o maior mito da música popular portuguesa. Como surgiu essa oportunidade?

A.C.R: O Fausto sempre foi um dos músicos que eu mais admirei dentro da música portuguesa. Não o conhecia de lado nenhum mas lá procurei contactos de alguma forma. Enviei-lhe o disco “Cantinho da Vila”, ele gostou muito. Passado uns meses eu ia para Lisboa e disse-lhe que gostaria muito de o conhecer. Marcámos um almoço, daí começou a surgir uma amizade e eu convidei-o para participar no segundo disco. Ele aceitou e sei que é também um dos grandes trunfos do “Ancoradouro”. Realmente para mim também é um orgulho ter a participação dele naquele tema. Ainda por cima é um tema que para mim é muito especial, o tema chamado “Douro”. É uma canção dedicada ao rio Douro, àquela região que eu adoro, sou fascinado.

Essa canção tem quase 12 minutos. Se fosse uma editora a lançar este disco, de certeza que não teria entrado. É esta a vantagem de ser uma edição de autor?

A.C.R: Talvez, porque as coisas foram feitas desprendidas de interesses comerciais. O Fausto, quando eu o convidei, deixou-me completamente à vontade para decidir onde é que ele participaria. Se eu tivesse um interesse comercial, até podia ter feito a participação num single, numa música que seria depois para promoção do disco. Mas eu não fiz nada disso. Eu achei que artisticamente seria mais interessante ele entrar naquela faixa, que é uma faixa que não pode ir para as rádios, nem pensar. É impossível. Mas a música tem esse tempo todo, porque realmente o Douro é isso. Não sei se conhece…

Conheço bem porque nasci em Torre de Moncorvo.

A.C.R: Então conhece bem aquela zona, que é do outro mundo, é fantástica. É uma zona onde não há pressa, a pessoa tem que apreciar com calma. Esta faixa, Douro, tem uma parte talvez com três minutos em que a guitarra faz ali umas voltas repetidamente. Para mim aquilo representa também a água a correr, aquele quase efeito de transe que o rio nos transmite, que é uma coisa que eu acho que é muito bonita. Então eu quis explorar um bocadinho isso.

Mas sem uma editora o Vila Navio chega para pagar as contas?

A.C.R: Bom, eu vivo só da música, mas não vivo só do projecto Vila Navio, não consigo. Pelo menos por enquanto não consigo. Este tipo de projecto implica um grande investimento, é uma das grandes dificuldades destes projectos, os discos demoram muito também por causa disso. Se eu disser que ao todo investi milhares de horas, não estou a exagerar. Agora finalmente o projecto já começa a dar algum retorno. Já temos ‘cachet’, desde o ano passado, desde que fomos para a Austrália que já temos retorno. Fomos ganhar dinheiro.

É também mais fácil ganhar dinheiro actuando no estrangeiro?

A.C.R: Não é fácil, fazer digressões internacionais. Uma coisa é ganhar dinheiro aqui em Portugal, em que há um ‘cachet’, as despesas de deslocação são quase nada porque Portugal é muito pequeno e dormidas às vezes nem é preciso porque também vai-se e vem-se no mesmo dia. Mas quando são coisas internacionais envolve viagens, alimentação dos músicos. Ainda assim, o projecto já tem dados frutos em termos internacionais, o que é muito difícil.

Qual é então a sua principal actividade?

A.C.R: Sou professor de canto e de guitarra, dou aulas. É também isso que me permite viver e fazer este investimento. Eu não dou aulas em escolas oficiais, só dou aulas em academias de música. É uma profissão boa porque me dá bastante liberdade, quando preciso de faltar para fazer espectáculos fora ou digressões. Dá-me também uma liberdade de horário, consigo ter bastantes horas para despender no projecto. Claro que é cansativo, porque dar aulas, das profissões que eu conheço, é das mais cansativas. É muito exigente dar aulas. E eu sou um privilegiado porque dou aulas em academias de música, dou aulas a alunos interessados, aulas quase individuais. Agora, os professores das escolas oficiais que dão aulas a turmas inteiras de alunos que não querem saber, aí é que é muito mais difícil. Eu tiro-lhes o chapéu.

Espera que a participação no Festival ajude a levar o Vila Navio mais perto de ser um projecto a tempo inteiro?

A.C.R: Claro que isso é algo que eu gostaria muito que acontecesse, e espero que aconteça. Mas eu não vivo muito obcecado com isso. Se fosse uma grande prioridade para mim, eu não faria este estilo de música, porque com este estilo de música realmente é difícil conseguir uma grande sustentabilidade financeira. Agora, aquilo que eu gostava com este festival, antes de mais, é que corra tudo bem, e que o público fique agradado, com boas recordações do espectáculo. E depois também ficar com esta experiência, com este currículo, para poder daí levar este projecto e este espectáculo para outros festivais. É isso que eu gostava. Este festival é uma grande conquista para o projecto, porque é aquilo que eu mais quero, no fundo. Se me perguntarem o que é que eu queria mais, é mais disto. É fazer mais vezes este tipo de espectáculos, este tipo de digressões, este tipo de festivais. É conseguir ter uma agenda mais preenchida, é isso que eu anseio.

Porquê este anseio pelo estrangeiro? Portugal é demasiado pequeno ou sente que não há interesse neste tipo de música?

A.C.R: Eu acho que existe interesse, cada vez mais existe, felizmente. Não quer dizer que eu tenha desprezado o mercado português, isso não aconteceu. O que aconteceu de facto foi que as oportunidades começaram a surgir muito mais fora de Portugal do que dentro. A partir daí, a certa altura comecei eu também a virar-me mais para fora de Portugal. Mas quando arquitectei o projecto o meu principal objectivo era esse, era levar este trabalho para o maior número de palcos possível, o maior número de países possível. Mas isso porque eu adoro viajar (riso). Adoro essa ideia de levar a música para outros lados do mundo. Para mim das coisas que mais me deixa satisfeito é chegar lá e dizerem-nos que gostam da nossa música. Para mim isso é perfeito. Adoro festivais, adoro estar em contacto com artistas que já tenham mais experiência do que eu e com os quais possa aprender.

Agora em Hong Kong vai partilhar o palco com um grupo de jazz da Polónia, liderado por Maciej Fortuna, que vai fazer um tributo à poetisa polaca Wisława Szymborska, Prémio Nobel da Literatura em 1966. O que espera aprender nesse fim-de-semana em Hong Kong?

A.C.R: Eu realmente tenho uma expectativa grande porque sei que é um festival bastante conceituado, bastante grande, onde vão estar artistas que já tocaram em muitos sítios. Estou a tentar surpreender-me, mas sem dúvida que eu espero neste festival trazer muitos ensinamentos, muitas experiências, muitas coisas para contar.

Têm planos para visitar Macau?

A.C.R: Não, não temos tempo para ir a Macau. Vai ser mesmo uma visita de médico. Nós chegamos no dia 2, tocamos a 3 e vamos embora logo no dia 4. Mas gostava muito de apresentar também o disco em Macau. Tenho muita curiosidade para conhecer a cidade também.