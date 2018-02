Tentativa de fogo posto no Antigo Tribunal causada por “espirros” de líquidos inflamáveis

Pelas 16 horas de ontem, um “indivíduo suspeito” atirou papéis junto do Edifício do Antigo Tribunal e “espirrou líquidos inflamáveis” na fachada do imóvel, indica um comunicado do Instituto Cultural. Trata-se, segundo o organismo, de uma tentativa de fogo posto por parte deste indivíduo, pelo que o IC informou “de imediato a polícia”. Após contacto posterior com o Instituto, o PONTO FINAL apurou que o cidadão em causa não “espirrou” os mencionados líquidos, tendo, sim, derramado os mesmos. O organismo disse ainda ter, após avaliação, concluído que o edifício não sofreu quaisquer danos.

