A Sands China vai implementar, a partir desta sexta-feira, uma licença de paternidade de cinco dias pagos, anunciou ontem a empresa em comunicado. São ilegíveis os funcionários com, pelo menos, um ano de serviço e os cinco dias consecutivos deverão ser gozados dentro de trinta dias após o nascimento do bebé. “Com esta nova política, os pais de recém-nascidos terão tempo para estar com as suas famílias e aproveitar este marco das suas vidas”, disse Wilfred Wong, presidente da Sands China.

