Regressam ao fundeadouro os barcos de pesca para receber o Ano do Cão

Com a entrada no Ano Novo Chinês é tempo dos barcos de pesca regressarem ao fundeadouro do Porto Interior. Com cerca de 110 embarcações ancoradas no mesmo espaço, os perigos de propagação de incêndios multiplicam-se mas, para quem é pescador há quase cinco décadas, as instruções ontem transmitidas pelas autoridades já são há muito conhecidas. É o caso do senhor Pang, que ontem deixou jornalistas e entidades governamentais entrarem naquela que é a sua segunda casa, para servir de exemplo a quem também partilha aquelas águas.

Catarina Vila Nova

É na Doca da Ilha Verde que, pouco antes dos ponteiros baterem as 10 horas da manhã, o navio-escola “Guia” aguarda, firme, nas águas da Bacia Norte do Patane. Por aqui, são poucas as pessoas que a esta hora calma do dia se demoram. Os casacos impermeáveis azuis escuros que envergam não deixam enganar: são trabalhadores da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), a entidade que hoje vai promover o que chama de acção de sensibilização junto dos pescadores. Longe do trânsito, impera o silêncio apenas quebrado por conversas de circunstância e os pés arrastados pelo cimento que cobre o chão. O sol já vai alto e aquece a senhora que, sentada, vai comendo tomates como se de biscoitos se tratassem, e o senhor que passa com uma pá de alumínio e vassoura, enquanto fuma um cigarro, eterno companheiro das horas que aqui se prolongam.

Empurrados pela leve brisa que aqui sopra começam a chegar, primeiro, os representantes da DSAMA e, depois, os agentes dos Serviços de Polícia Unitários e do Corpo de Bombeiros. São eles que, hoje, sob o foco das câmaras e olhar dos jornalistas, vão alertar os pescadores para os cuidados a ter com as embarcações durante os dias em que estas ficam ancoradas para receber o Ano do Cão. “São 110”, conta Lao Weng U, chefe de Divisão dos Serviços Marítimos, já a bordo do “Guia”. “Fazemos esta actividade de sensibilização para prevenir incêndios e acidentes porque são muitos barcos e, se um tiver um incêndio, este pode propagar-se rapidamente”, explica.

O caminho é curto em direcção ao fundeadouro do Porto Interior. Saindo da Doca da Ilha Verde, as pontes-cais sucedem-se com a China mesmo ali ao lado, tão perto e, mesmo assim, tão longe. Suspenso nas águas surge o mítico casino flutuante ou, como o nome escrito na fachada indica, “Estabelecimento de Comidas Palácio”. O homem do leme chama-se senhor Fong e leva-nos, impávido e sereno, pelas águas tranquilas que dão descanso aos fracos de estômago. Diz estar habituado a ter o comando de um barco há já sete anos e os gestos automatizados com que cumpre a sua função não o deixam mentir. De olhar preso no horizonte não mostra perturbação com as pessoas que, na proa, se atravessam à sua frente, até a embarcação que comanda ancorar junto da do senhor Pang.

DE MACAU ATÉ HAINÃO

Por estes dias, o barco do senhor Pang, propriedade sua há 18 anos, tantos como os da RAEM, ainda continua a fazer-se ao mar. Com ele vão os sete trabalhadores, filhos do continente, que emprega a bordo do “Hoi Wai 8”, a primeira embarcação que comprou com o dinheiro que os anos dedicados à pesca lhe permitiram juntar. “As outras eram heranças familiares”, explica, fazendo pouco por conter o orgulho. A esta, suspensa nas águas junto à Ponte 6 e pintada de vermelho escarlate, deu-lhe o nome de “Mar Força Oito” e com ela navega até perto da ilha de Hainão. “Já lá esteve?”, pergunta. “É muito bonita”, conta sem esconder um parco sorriso.

Já é a segunda vez que participa numa destas acções de sensibilização que mais não é do que uma distribuição de panfletos e cartazes. Hoje é apenas nesta embarcação, mas durante os próximos dias a DSAMA diz que vai continuar a fazer o mesmo pelos restantes barcos ali ancorados. Pescador desde os 16 anos, o senhor Pang diz não ser novidade as instruções hoje transmitidas. E, durante estas décadas, alguma vez assistiu a algum incêndio por esta altura do Ano Novo Chinês? “Não, não”, responde o homem de 62 anos.

PESCADOR, A PROFISSÃO DURA QUE NINGUÉM QUER TER

Nascido em Macau, o senhor Pang tornou-se pescador porque “antigamente não era fácil ir à escola”. A arte, essa, aprendeu-a com o seu pai, mas o mar corre nas veias dos homens desta família já desde o tempo do seu avô. Recordando tempos idos, conta que dantes havia mais peixes a nadar naquelas águas, mas desconhece as razões do seu desaparecimento. “Se calhar é porque há mais pessoas a pescar ou então é por causa do tempo”, tenta adivinhar. A extensão do período de interdição da pesca e o aumento do preço do combustível também não ajudam e cada vez mais fazem baixar as suas receitas.

“Tenho um filho e três filhas mas eles não querem continuar na minha profissão porque é um trabalho duro”, conta, sem se lamentar, rendido ao destino. E ao barco, o que acontecerá? “Terei que o vender, mas o difícil é encontrar comprador”, confessa o homem que vê já a reforma em apenas dois anos. Ao interromperem uma tradição de família que vem já desde o seu bisavô, os descendentes do senhor Pang não são a excepção à regra. Cada vez mais são os jovens que viram as costas ao mar, deixando para trás trabalhos que gradualmente vão sendo ocupados por cidadãos da China continental.