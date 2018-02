Registados 10 casos de intoxicação por monóxido de carbono desde Novembro

Os Serviços de Saúde foram notificados no passado sábado para mais um caso de intoxicação por monóxido de carbono, desta vez com uma residente de 25 anos de idade. A jovem foi encontrada desmaiada na casa-de-banho por familiares, 25 minutos depois de ter começado a tomar banho. Antes da chegada dos socorristas a paciente já tinha recuperado a consciência, acabando por ser transportada para o hospital. As análises sanguíneas confirmaram a intoxicação por monóxido de carbono de nível ligeiro, encontrando-se a jovem internada em estado estável.

Em comunicado, os Serviços de Saúde informam que, desde Novembro último, foram registados 10 casos de intoxicação por monóxido de carbono devido a uso ou instalação incorrecta de esquentadores a gás. Na semana passada, uma mulher vietnamita de 29 anos faleceu após ter sido encontrada inanimada pelo seu marido, tendo ainda sido transportada para o hospital. Neste caso, o esquentador do apartamento estava instalado na casa-de-banho e as janelas da divisão estavam entreabertas, tendo a morte da mulher sido provocada por inalação de monóxido de carbono, causada num ambiente com má ventilação.

Os Serviços de Saúde alertam a população para os perigos da inalação de monóxido de carbono que se mistura com a hemoglobina no corpo humano, levando à perda da sua capacidade de transportar oxigénio e resultando em intoxicação. Os sintomas são tonturas, náuseas, vómitos, coma, podendo levar até à morte. O organismo salienta que todos os fogões a gás devem ser utilizados em locais com boa ventilação e que o tubo de exaustão do esquentador deve estar direccionado para fora de casa.