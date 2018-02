Jung Chang, autora “que abriu as portas para a China”, estreia-se no Rota das Letras

Mais de 60 escritores, tradutores, músicos, realizadores e artistas plásticos, de diversas geografias e nacionalidades, integram o programa do Festival Literário de Macau – Rota das Letras 2018, a acontecer de 10 a 25 de Março, no Edifício do Antigo Tribunal. O evento, o maior encontro de literatos da China e dos Países de Língua Portuguesa, afirma-se este ano “no caminho para uma crescente internacionalização”, objectivo que pauta os princípios do festival desde o seu início. A organização do festival divulgou ontem mais um conjunto de nomes que passarão pela cidade e que se juntam aos já anunciados como James Church, Peter Hessler, Leslie T. Chang, Rosa Montero, Han Dong, A Yi, Rui Tavares ou Julián Fuks. A norte-coreana Hyeonseo Lee, dissidente e activista dos direitos humanos, e a autora Suki Kim, que passou seis meses infiltrada na Coreia do Norte, são nomes em destaque na edição de 2018 do evento literário. James Church, ex-agente da CIA e escritor de romances policiais, e Michael Breen, a viver na península coreana há mais de três décadas, completam o conjunto de vozes sobre a Coreia do Norte.

Joana Figueira

Jung Chang, autora da aclamada obra “Cisnes Selvagens – Três Filhas da China” (1991), considerada pelo Asian Wall Street Journal o livro mais lido sobre a China; o poeta americano Li-Young Lee, autor de várias colectâneas de poesia e da autobiografia “The Winged Seed: A Remembrance”; e Marco Lobo, escritor residente em Tóquio, descendente da família macaense Lobo e autor dos romances históricos “The Witch Hunter’s Amulet” e Mesquita’s Reflection”, destacam-se entre mais um grupo de convidados do Festival Literário de Macau – Rota das Letras 2018. A 7ª edição do evento, a ter lugar entre os dias 10 e 25 de Março, no Edifício do Antigo Tribunal, conta também com a participação de convidados de países lusófonos como Ricardo Cardoso Martins, de Portugal, Dina Salústio, de Cabo Verde, ou Kalaf Epalanga, de Angola. JP Simões chega à cidade para apresentar o seu mais recente projecto. Jenny Lao-Phillips, Paul Pang, Rui Rocha, Isolda Brasil e Fernando Sales Lopes dão forma ao bloco de autores locais. O Sudeste Asiático faz-se representar pela Tailândia, com Prabda Yoon, e pelas Filipinas, com Miguel Syjuco.

“Este ano estamos no caminho de uma maior internacionalização, o nosso objectivo desde o início”, disse em conferência de imprensa, o director do Rota das Letras, Ricardo Pinto (director do PONTO FINAL), antes de anunciar Jung Chang, Li-Young Lee e Marco Lobo, “três autores muito relacionados com a China”, como os principais destaques de mais um grupo de convidados do Rota das Letras.

Jung Chang “é uma escritora que abriu as portas para a China”, considerou Ricardo Pinto, apontando que “os seus livros serão tópicos muito interessantes para serem debatidos durante o festival”. Nascida em 1952, Jung é oriunda da província de Sichuan e viu o seu percurso marcado pelos anos tumultuosos da Revolução Cultural (1966-1976). Durante aquele período, Jung Chang trabalhou como camponesa, “médica de pés descalços”, operária siderúrgica e electricista, profissões que antecederam a sua incursão nos estudos, como aluna de Inglês na Universidade de Sichuan. Foi em 1978 que se mudou para o Reino Unido e se doutorou em Linguística pela Universidade de York. Jung tornou-se, assim, a primeira pessoa da China comunista a obter aquele grau numa universidade britânica. No mesmo país, recebeu prémios como o UK Writers, ‘Guild Best Non-Fiction’ e o ‘Book of the Year UK’, e foi também distinguida com doutoramentos ‘honoris causa’ por universidades no Reino Unido e nos EUA.

Para além de “Cisnes Selvagens – Três Filhas da China”, também as obras “Mao: A História Desconhecida” (2005, com Jon Halliday) e “A Imperatriz Viúva – Cixi, a Concubina que mudou a China” (2013) receberam críticas positivas por parte da imprensa internacional. As obras de Jung Chang podem ser encontradas traduzidas em mais de 40 idiomas, tendo já vendido mais de 15 milhões de exemplares.

“A presença de Marco Lobo [no Rota das Letras] é, para nós, motivo de muita felicidade não só pelo que representa para Macau, mas também porque é nosso objectivo trazer pessoas de Macau, que se afastaram por algum tempo, de volta à cidade, para se conectarem outra vez”, referiu Ricardo Pinto.

“Quisemos trazer uma figura muito ligada à história de Macau e que escreve sobre a história de Macau para mostrar o seu trabalho no território”, disse ainda o director do festival. Marco Lobo, escritor residente em Tóquio, é descendente da família macaense Lobo – neto de Pedro José Lobo e filho de Roger Lobo – e um dos seus romances, “Mesquita’s Reflection”, sobre Vicente Nicolau Mesquita, que retrata “o conflito mais sério” entre portugueses e chineses, em Macau.

A organização desvenda ainda que “o seu interesse na diáspora portuguesa provém de uma educação multicultural que teve início em Macau e Hong Kong, e se estendeu pela Ásia, Europa e pelas Américas. Esta experiência permitiu-lhe observar de perto as diversas sociedades em que a cultura portuguesa se difundiu, prosperou e deixou marcas”. “The Witch Hunter’s Amulet” e “Mesquita’s Reflections” são os dois romances históricos escritos por Lobo que exploram a temática dos conflitos culturais que envolvem raça e religião.

Outro dos nomes anunciados e destacados ontem pela organização do Rota das Letras foi o de Li-Young Lee, neto de Yuan Shikai, primeiro Presidente republicano da China que sucedeu a Sun Yat-sen e ao seu governo provisional. O poeta americano, nascido em Jacarta, na Indonésia, em 1957, já arrecadou vários prémios ao longo da sua carreira e é autor de várias colectâneas de poesia e da autobiografia “The Winged Seed: A Remembrance”.

Lee traz a Macau um testemunho de “perda e exílio”. “Enquanto poeta, empregando um talento lírico assombroso e uma perspicaz consciência poética, Lee permite que silêncio, som, forma e espírito emerjam da página de uma forma brilhante. A sua poesia revela um diálogo entre o eterno e o temporário, e acentua as alegrias e mágoas da família, da perda, do exílio, do amor, e daquilo a que chamamos casa”, conta a organização.

Os nomes locais

Hélder Beja, director de programação do Rota das Letras, apresentou os convidados locais, que vão participar nas várias sessões ao longo das duas semanas do festival. A poetisa e cronista Jenny Lao-Philips é intérprete de cantonês-inglês, tradutora, escritora e poetisa. Publicou o seu primeiro romance infanto-juvenil, “The Legend of the Chinese Zodiac”, em 2006. Poemas, traduções de poesia e artigos seus surgiram em “Poesia Sino-Occidental”, Poetry.com, “The Drunken Boat”, “Poetry Sky”, entre outros meios. Actualmente, escreve duas vezes por semana a coluna “Made in Macao”, sobre cultura e tradições do território, no Macau Daily Times.

Junta-se Paul Pang, ao grupo dos convidados da cidade. O professor catedrático escreve literatura para crianças, é presidente da Associação de Escritores de Macau e fundador do “Kaiyun Storytelling Method”, um método educativo que se baseia no acto de contar histórias. As principais publicações de Pang incluem três livros: “Kaiyuan Storytelling Lecture: Telling Stories to Children”, “Kaiyuan Storytelling Lecture: Let’s Compose Stories and Have Fun Together” e “Magic of Storytelling: Kaiyuan Storytelling Lecture”. É colunista da secção de educação para pais e filhos do Macau Daily e tem publicado artigos relacionados com o tema em revistas nacionais, como o China Family Education and Teachers’ Journal.

Rui Rocha, descendente de famílias macaenses mas em Macau desde há 33 anos, tem obra publicada sobre Sociologia da Linguagem, Gestão de Recursos Humanos, Administração Pública, Educação Intercultural, História e Cultura da Ásia, com incidência nas culturas chinesa e japonesa. Estreou-se na poesia em 2012, com o livro “A Oriente do Silêncio”, e publicou, em 2016, o livro “Taotologias”, recentemente apresentado em Portugal pelo escritor, ensaísta e crítico literário Miguel Real.

Já Fernando Sales Lopes, poeta, historiador e mestre em Relações Interculturais vai falar sobre o seu projecto lançado em Novembro do ano passado: o livro “Os sabores das nossas memórias – a comida e a etnicidade macaense”. Também Isolda Brasil representa Macau nesta 7ª edição. Em 2014, foi premiada com uma menção honrosa na 2ª edição do concurso de contos do Festival Literário de Macau – Rota da Letras, com o conto “Love Letters From Macau”, inserido no livro “Dois Dará” publicado pelo festival. Em Novembro de 2017 lançou o seu primeiro romance em português, “O Último Sangue da Trindade”.

Sudeste asiático: A estreia da Tailândia

O romancista, jornalista e professor universitário filipino Miguel Syjuco é outro dos convidados do Rota das Letras. “Ilustrado”, o seu romance de estreia, foi NY Times Notable Book em 2010 e vencedor do Man Asian Literary Price. Miguel Syjuco “é um convidado muito importante, para uma comunidade muito importante de Macau”, declarou Hélder Beja, frisando a importância de incluir autores do Sudeste Asiático.

“Pela primeira vez temos um convidado da Tailândia”, indicou ainda o director de programação, referindo-se a Prabda Yoon, o autor de “The Sad Part Was” e de várias colecções de histórias, romances e guiões, e também tradutor de clássicos de nomes como Salinger e Nabokov, designer gráfico e cineasta.

A Lusofonia

O Rota das Letras acrescenta aos nomes da lusofonia já divulgados convidados como Rui Cardoso Martins, escritor e argumentista, autor das crónicas “Levante-se o Réu” e “Levante-se o Réu Outra Vez”, com as quais recebeu o Grande Prémio APE/Crónica 2016 e dois prémios Gazeta. A presença de Rui Cardoso Martins no festival é um regresso a Macau e ao evento literário. O português tem quatro romances publicados, sendo autor de “Deixem Passar o Homem Invisível” – também Grande Prémio APE/Crónica.

Isabel Lucas também se junta ao grupo dos escritores lusófonos – uma representação portuguesa. O trabalho da jornalista, crítica literária e autora de “Viagem ao Sonho Americano” é publicado regularmente no jornal Público. Destacam-se as reportagens e entrevistas com alguns dos mais reconhecidos autores americanos.

Já Kalaf Epalanga, nascido em Benguela, Angola, é considerado um “agitador cultural”. Dedica-se à música, às crónicas e à edição discográfica, e foi um dos membros da banda portuguesa Buraka Som Sistema (que terminou em 2016), pioneira na busca de novos caminhos para a música urbana feita em Português. Kalaf Epalanga é autor de três romances, entre os quais o último, “Também os Brancos Sabem Dançar”, foi lançado no final do ano passado.

Também a historiadora e escritora Isabel Valadão; a professora catedrática, poeta, ensaísta e dirigente do projecto Literatura-Mundo Comparada em Português, Helena Carvalhão Buescu; a cabo-verdiana Dina Salústio, que se dedica ao estudo de teses de licenciatura, mestrado e doutoramento no Brasil, Portugal, Itália e Cabo Verde; e de São Tomé e Príncipe chega Albertino Bragança, ex-Ministro da Educação Cultura e Desporto e dos Negócios Estrangeiros, que tem uma intervenção nos preparativos inerentes à criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Poesia, música e a Voz das Mulheres

Esta 7ª edição do Rota das Letras continua a dar espaço à leitura de poesia e ‘jam sessions’ – o poeta chinês Bei Dao figurará numa delas. Depois, acrescem sessões organizadas em cooperação com a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), destacando-se uma conversa sobre o projecto Women’s Voices liderado pela editora da Bloomberg Hong Kong, Jodi Scheinder, no dia 24 de Março.

A 14 de Março, será conduzida uma conversa sobre a “História da Imprensa de Macau: Olhares Cruzados” e a tarde do dia 16 será dedicada à Arquitectura e Planeamento Urbano com os painéis “River Cities Crossing Borders: History & Strategies”.

Número recorde de submissão de contos

O Rota das Letras recebeu 190 histórias, submetidas ao Concurso de Contos. Chegaram de um largo número de países, destacando-se, nesta 7ª edição, os contos produzidos no Brasil. “É o resultado do trabalho que temos vindo a desenvolver em diversas plataformas”, disse Hélder Beja, apontando que a grande maioria das submissões é feita por escritores locais.

Duas semanas, cinco exposições pela cidade

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras continua a apostar nas artes plásticas e visuais e apresenta, ao longo das duas semanas do evento, uma série de exposições que reúne autores locais e de outras geografias. No Edifício do Antigo Tribunal terá lugar a mostra colectiva de artistas e arquitectos locais, com curadoria da arquitecta Maria José de Freitas.

Ung Vai Meng, Carmo Correia, Adalberto Tenreiro, António Mil-Homens, Chan In Io, João Miguel Barros, Francisco Ricarte, Gonçalo Lobo Pinheiro e Manuel Vicente apresentam obras sob o tema “River Cities Crossing Borders: History & Strategies” (que também será abordado numa conversa agendada para o dia 16 de Março).

Ainda no âmbito dos nomes de Macau, o Rota das Letras convida também o artista João Ó que apresentará “Modelo para Impossível Tulipa Negra”, que integra um projecto maior intitulado “Palácio da Memória” – apresentado inicialmente no Museu Nacional da História Natural e da Ciência, de Portugal. “Este projecto reflecte sobre a figura e feitos do sacerdote e cientista Matteo Ricci, jesuíta italiano do século XVI que se estabeleceu, via Macau, na China continental. A peça apresentada na Rota das Letras é uma escultura giratória executada inteiramente em ripas de bambu torcidas, simulando uma linha em espiral infinita. O nome invoca o Carta Geográfica Completa de Todos os Reinos do Mundo, desenhado por Ricci em 1584 e impresso em xilogravura em 1602”, explica a organização do festival em comunicado.

Já “Paisagens Literárias de um Viajante” mostra-se na Livraria Portuguesa de Macau. O artista português Rui Paiva, que fez de Macau a sua morada durante vários anos, apresenta nesta exposição não só a sua obra e objectos de colecção, mas também lançará “Nuvem Branca”, livro de artista e de vida recentemente publicado.

Também a Fundação Oriente e a Creative Macau se associam (mais uma vez) ao Rota das Letras, acolhendo duas exposições: “Rostos de Poesia”, do artista chinês Chen Yu, que será inaugurada a 13 de Março na Casa Garden; e “Pinacatroca”, pelo cartonista local Rodrigo de Matos, que estará patente na Creative Macau, de 22 de Março a 21 de Abril. J.F.

JP Simões traz pseudónimo Bloom ao festival

JP Simões traz a Macau o seu mais recente projecto: Bloom, o novo pseudónimo do músico e compositor português que já integrou projectos como os Pop dell’Arte, Belle Chase Hotel, Quinteto Tati e que, nos últimos anos, vem trabalhando a solo. JP Simões-Bloom sobe ao palco do clube nocturno Pacha Macau no dia 10 de Março, pelas 21 horas, seguido da DJ Selecta Alice.

“A busca de uma nova sonoridade levou-o para caminhos musicais bastante distintos do seu trabalho habitual. ‘Tremble like a Flower’ é o nome do seu primeiro álbum a solo, que se move por ambientes próximos do ‘folk’ e do ‘blues’, atravessados por paisagens psicadélicas”, refere a organização do evento em comunicado. O trabalho será apresentado em dueto com o músico, compositor e produtor Miguel Nicolau.

A DJ Selecta Alice segue-se aos dois músicos com música de dança. A DJ é uma das impulsionadoras e pioneiras da ‘World Music’ em Portugal e assume também as funções de curadora do palco ‘Sacred Fire’ no Boom Festival: “Selecta Alice homenageia nos seus ‘sets’ a cultura da festa e da celebração da vida através da música e do ritual da dança. Os ritmos de África, América Latina, Balcãs e Índia são paragens obrigatórias nas suas viagens sonoras à volta do mundo.”

Já no Teatro D. Pedro V, no dia 18 de Março, pelas 20 horas, terá lugar o concerto de Zhou Yunpeng, cantor ‘folk’ e poeta natural de Shenyang, que cegou aos nove anos – situação que condicionou todo o seu percurso pessoal e profissional. Zhou Yunpeng já lançou vários álbuns, nomeadamente “The Breath Silent as a Secret” (2004), “Chinese Kids” (2007), “Fried Bitter Cucumber” (2008), “Cattle and Sheep Down From the Mountain” (2010) e “Old Town in April” (2014). Também é autor de livros como “Spring Blame” (2010), “Green Train” (2011) e “Get up to Listen to the Silence at Midnight” (2017) e assinou bandas sonoras de filmes. J.F.