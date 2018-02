DSAMA alerta pescadores para segurança dos navios durante Ano Novo Lunar

Vários organismos realizaram ontem uma acção de sensibilização junto de alguns pescadores do território como forma de antecipação do período de defeso do Ano Novo Chinês. Foram elas, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), os Serviços de Alfândega, os Serviços de Polícia Unitários e o Corpo de Bombeiros. Durante a visita, que se vai repetir durante os próximos dias, foram distribuídos cartazes sobre medidas de combate a incêndio e de prevenção de roubos. Até ao próximo dia 20, a DSAMA vai manter um rebocador e uma lancha disponíveis durante 24 horas para responder de imediato a situações de emergência.

Ainda durante o Ano Novo Chinês, a DSAMA vai promover acções de limpeza marítima e de protecção ambiental, de forma a sensibilizar os pescadores para a sua importância, e a Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores vai enviar trabalhadores aos navios para distribuir sacos de plástico e recolher lixo destes. Durante o mesmo período vai ser aumentada a frequência das rondas de inspecção nas áreas marítimas e pontes-cais adjacentes ao Cais de Sampanas Sul e Norte e reforçada a inspecção dos táxis flutuantes. A DSAMA recorda que cada embarcação deve ter equipamentos de salvamento e combate a incêndio e tripulantes responsáveis pela guarda do mesmo.

Durante o mesmo período, as embarcações de pesca vão estar separadas por faixas de forma a evitar a propagação das chamas em caso de incêndio. Por estes dias, os funcionários da DSAMA vão afixar nestes navios as listas de contactos de emergência e dos canais de radiocomunicação das operações de salvamento no mar. Actualmente, encontram-se ancorados no fundeadouro do Porto Interior 110 barcos, número este que a DSAMA prevê que irá aumentar durante o Ano Novo Lunar. C.V.N.