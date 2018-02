Construtora arrasta o Governo para o TUI

Após ter deixado cair um diferendo com o Governo sobre o Parque de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro em 2015, a construtora Top Builders vai mesmo recorrer para o Tribunal de Última Instância (TUI) após perder um concurso para o melhoramento da drenagem numa estrada do Cotai.

Vítor Quintã

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) rejeitou na quinta-feira passada uma reclamação da Top Builders contra um veredicto que em Dezembro concordou com a entrega da obra de melhoramento da drenagem da Estrada Flor de Lótus, no Cotai, a uma outra empresa. Foi a segunda vez que os juízes decidiram contra a construtora, que, ainda assim, não desiste. O director comercial da Top Builders, Calvin Pang Chi Seng, disse ontem ao PONTO FINAL que a empresa vai recorrer para o TUI.

Num concurso público lançado há quase dois anos pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), a Companhia de Construção Cheong Kong foi declarada a vencedora, enquanto a Top Builders ficou apenas em terceiro. Mas a empresa considera que o GDI errou na avaliação da sua experiência em obras realizadas em Macau, o que fez com que lhe “fosse atribuída uma pontuação relativamente baixa”.

Entretanto o contrato, com um valor total de mais de 286 milhões de patacas, foi mesmo adjudicado à Cheong Kong em Dezembro de 2016. O PONTO FINAL perguntou ao GDI qual a situação actual das obras, mas não recebeu qualquer resposta. O concurso público previa que as obras durassem menos de um ano e meio, mas o contrato publicado em Boletim Oficial diz que a construção vai, afinal, durar até 2019.

“Consciência tranquila”

Não é, nem de perto nem de longe, a primeira vez que a Top Builders e o Governo entram em diferendo. O mais mediático foi a decisão em 2015 de retirar a um consórcio formado pela Top Builders e uma outra empresa local, a Mei Cheong, a empreitada de construção do Parque de Materiais e Oficina do Metro Ligeiro, também no Cotai, que servirá para o armazenamento das carruagens e do material circulante.

As autoridades justificaram a rescisão de contrato com um atraso de mais de dois anos, alegando que teriam sofrido prejuízos de mais de 700 milhões de patacas, nomeadamente por terem tido de pagar à fabricante japonesa Mitsubishi para guardar as carruagens. Já a Top Builders chegou mesmo a suspender as obras, exigindo mais dinheiro devido a problemas com o solo dos aterros do Cotai, e ameaçando ir para tribunal.

Questionado sobre se este diferendo ainda pesa na forma como as autoridades tratam a empresa, Calvin Pang disse estar “de consciência tranquila”. “Sabemos que temos a razão do nosso lado”, acrescentou o director comercial da Top Builders. O recurso apresentado pela construtora ao TSI acusa, no entanto, a comissão de avaliação de propostas, composta por funcionários de vários serviços públicos de violar o “princípio da boa fé”.

O consórcio da Top Builders acabaria por desistir do recurso à justiça e do próprio contrato do Metro Ligeiro, devolvendo até 65 milhões dos 120 milhões de patacas que tinham sido avançados pelo Governo. A construção do parque foi entregue em 2016 à empresa estatal chinesa Companhia de Construção e Engenharia Civil China por 1,07 mil milhões de patacas. A infra-estrutura deverá estar pronta na altura do arranque da linha do Metro Ligeiro na Taipa, em 2019.