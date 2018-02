A segunda edição da “Caminhada para a saúde” juntou mais de 600 pessoas, numa iniciativa organizada em conjunto pela Comissão para a saúde e pela Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas.

O tema para esta edição foi a prevenção do cancro adoptando o lema “Nós podemos, eu posso”, no seguimento também da celebração do Dia Mundial do Cancro, assinalado a 4 de Fevereiro, referiram os Serviços de Saúde em comunicado.

O organismo recorda que, embora o cancro seja a primeira causa de morte oncológica em Macau, mais de metade casos com a doença podem ser prevenidos adoptando um estilo de vida saudável.

Através deste evento procurou-se “efectuar um apelo a todas as pessoas para que se movimentem, criem um estilo de vida saudável de modo a que possamos prevenir o cancro juntos”, acrescenta a nota dos Serviços de Saúde.