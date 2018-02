Aposta da Suncity no Vietname pode dar frutos em Macau

A decisão da Suncity de investir em dois casinos no Vietname pode dar à empresa, até agora o maior promotor de jogo VIP em Macau, “um lugar à mesa”, caso o Governo da RAEM decida atribuir uma sétima concessão, disseram ao PONTO FINAL dois peritos na indústria.

Vítor Quintã

A Suncity, a maior promotora de jogo VIP em Macau, está envolvida em dois empreendimentos no Vietname que vão incluir casinos e que devem abrir em meados de 2019. Ou seja, quando as actuais licenças de jogo em Macau começarem a expirar em 2020, a empresa já será “uma verdadeira operadora de resorts integrados”, sublinha Grant Govertsen.

Após visitar recentemente as obras de um dos empreendimentos, em Hoi An, o director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming defendeu, numa nota publicada ontem, que o projecto vai colocar a Suncity “numa melhor posição para ganhar uma licença” em Macau. “Vai pelo menos garantir-lhe um lugar à mesa” na altura de discutir o futuro da indústria do jogo, disse Grant Govertsen ao PONTO FINAL.

O director do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo do Instituto Politécnico de Macau concorda. Wang Changbin disse ao PONTO FINAL que as “raízes locais” serão também uma vantagem, não só para a empresa liderada por Alvin Chau Cheok Wa, mas também para outros empresários de jogo de Macau. “Creio que todos seriam convidados a participar, incluindo algumas operadoras estrangeiras”, diz Grant Govertsen, “mas os resultados poderão ser ponderados, alguns poderão receber pontos extra por serem locais”.

Isso poderia beneficiar, por exemplo, David Chow, que abriu há um ano o hotel-casino Legend Palace, a juntar ao Babylon na Doca dos Pescadores, ou Chan Meng Kam, que gere o Taipa Square, o Golden Dragon, o Royal Dragon e comprou no mês passado o Lan Kwai Fong. Curiosamente, em Setembro passado, Chan Meng Kam disse que “de momento” não tinha interesse em concorrer a uma concessão em Macau. O PONTO FINAL perguntou à Suncity se gostaria de obter uma licença, mas não recebeu qualquer resposta.

Reputação à prova

Uma eventual concessão para a promotora de jogo seria um momento charneira para este sector de negócio, que durante a recente quebra de receitas nos casinos de Macau se viu envolvido em vários escândalos de peculato. Também o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América regularmente publica relatórios a ligar as promotoras de jogo ao crime organizado e a tríades chinesas.

“A reputação das promotoras está a melhorar”, diz Wang Changbin, que ainda assim sublinha que o Governo irá sempre levar em consideração “os antecedentes e a reputação de cada concorrente individual”. “As coisas estão muito diferentes do que eram apenas há um par de anos atrás”, acrescenta Grant Govertsen. O analista refere que a própria Suncity, agora listada na bolsa de valores de Hong Kong, saiu da crise “muito mais institucionalizada e madura na sua organização”.

Mas ambos os peritos sublinham que pouco se sabe sobre os planos do Governo para uma eventual renovação das licenças de jogo. O PONTO FINAL pediu mais informação à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), mas o regulador apenas recordou que, em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, prometeu revelar mais pormenores em meados de 2018. Há uma semana Alex Bumazhny, director sénior para Corporate Finance da agência de notação Fitch, disse que “há hipóteses reduzidas de haver um novo detentor de licença”.

Peso VIP

A nota da Union Gaming sublinha, ainda assim, que ter uma concessão de jogo em Macau daria à Suncity motivação para não levar tantos jogadores VIP para outras salas em sítios como o Vietname e Cambodja, onde a empresa paga menos impostos do que em Macau. Isso iria “trazer benefícios à comunidade local”, ao aumentar as receitas do Governo, escreveu Grant Govertsen. No entanto, o analista confessou ao PONTO FINAL ter dúvidas sobre se a DICJ vai considerar este factor. Afinal, “não é que Macau esteja a registar um défice fiscal”, acrescenta o norte-americano.

Bem pelo contrário, a reserva financeira da RAEM já superou os 488 mil milhões de patacas no final de Novembro passado. Graças sobretudo ao imposto directo sobre as receitas do jogo, que actualmente chega aos 39 por cento – sem contar com 1,6 por cento da receita destinados à Fundação Macau e 2,4 por cento que têm por destinatário o fundo de apoio ao planeamento urbanístico, promoção turística e segurança social –, muito mais elevado do que no resto da Ásia.

Mas a importância da Suncity não deve ser subestimada. Grant Govertsen diz que a promotora detém quase 50 por cento do mercado de jogo VIP e é responsável por cerca de 20 por cento das receitas totais dos casinos de Macau. Ou seja, se a empresa decidir levar os seus jogadores para outros mercados, a cidade vai sentir os efeitos.

Aliás, Grant Govertsen prevê que, assim que os dois casinos da Suncity no Vietname abrirem portas, poderão atrair 15 mil milhões de dólares norte-americanos (120,8 mil milhões de patacas) em apostas por trimestre, o equivalente a cerca de 7 por cento do negócio VIP de Macau. “Claro que nem todo este negócio vai ser desviado de Macau”, reconheceu o analista, mas mesmo assim poderá representar um corte de vários pontos percentuais nas receitas VIP da cidade, já a partir de 2019.