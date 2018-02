Durante o período do Ano Novo Chinês, as temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 22 graus, informaram ontem os Serviços Meteorológicos e Geofísicos, em comunicado. Entre 15 e 18 de Fevereiro, a região será afectada por uma corrente de ar do quadrante Leste, pelo que se espera um aumento da temperatura. Prevê-se que o céu se apresente muito nublado com intervalos de períodos de pouco nublado, neblina ou nevoeiro, havendo ainda probabilidade de chuva antes do feriado.

