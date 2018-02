Alteração do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública recebeu acima de 15 opiniões

Até ontem haviam sido submetidas mais de 15 opiniões, provenientes de indivíduos, mas nenhuma de associações, sobre a proposta de lei relativa à alteração do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública (ETAM). A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa considera insuficientes as definições previstas para os regimes de horário flexível de trabalho, de trabalho por turnos e de horário específico de trabalho, assim como sobre o conceito de horas extraordinárias na tolerância de ponto.

Cláudia Aranda

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa prometeu que vai trabalhar “estreitamente com a assessoria” jurídica na análise das “mais de 15 opiniões”, todas submetidas por indivíduos e nenhuma proveniente de associações, sobre a proposta de lei relativa à alteração do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública (ETAM). A recolha de opiniões prolonga-se até ao final do mês de Fevereiro. A informação foi adiantada ontem por Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente, que tem estado a analisar o diploma.

A redacção da proposta de lei tem suscitado dúvidas por parte dos deputados. “Em relação aos três regimes, regime de horário flexível de trabalho, regime de trabalho por turnos e regime de horário específico de trabalho, a comissão entende que essas normas em termos de definição e de conceito não se afiguram suficientes”, disse Vong Hin Fai.

“As normas falam da adopção ou não desse regime e quais são os critérios ou princípios para a sua adopção, só que a lei deve ter uma definição e um conceito mais claro em relação aos regimes em si, então vamos pedir esclarecimentos ou trocar opiniões com o Governo para ver como isto vai funcionar e como é que as normas podem ser optimizadas”, explicou Vong Hin Fai.

Ontem os membros da comissão terminaram a discussão e análise na especialidade dos artigos que abrangem os três regimes de horário flexível de trabalho, de trabalho por turnos e de horário específico de trabalho e deram início à discussão e análise do regime de trabalho extraordinário.

Os deputados colocaram interrogações em relação à definição deste regime e sobre “o que é considerado trabalho extraordinário”. “O diploma faz menção disto só que não há referência ao trabalho extraordinário nas tolerâncias de ponto, nos dias da tolerância de ponto, nesses dias em que foi dispensado do trabalho, se nesses dias foi prestado trabalho extraordinário. Trata-se de matéria que não ficou na norma”, explicou Vong Hin Fai.

A discussão sobre as alterações ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau prossegue na próxima reunião, marcada para quarta-feira.