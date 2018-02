Sete pessoas inscritas em programa de incentivo ao emprego a portadores de deficiência

O Fundo de Segurança Social (FSS) registou sete pessoas que se inscreveram no programa de incentivo ao emprego de beneficiários da pensão de invalidez, em vigor desde o primeiro dia do ano. Este programa tem por objectivo incentivar os portadores de deficiência a “participar activamente na sociedade” e destina-se aos beneficiários da pensão de invalidez ou do subsídio provisório de invalidez que estejam à procura de emprego.

Através deste programa, o FSS estabelece um mecanismo que permite aos seus beneficiários que estejam temporariamente empregados poderem voltar a receber a pensão ou subsídio provisório de invalidez, quando não conseguirem entrar novamente no mercado de trabalho. O trabalhador só perderá o acesso a estes apoios se ultrapassar o período de trabalho considerado experimental por tal ser considerado como reinserção no mercado laboral.

Este programa surgiu na sequência de um projecto piloto com o mesmo nome, levado a cabo durante o segundo semestre do ano passado. Com a efectivação do mesmo, cada período de trabalho experimental foi prolongado de 30 para 90 dias e o período de declaração de cinco para 15 dias. Cada trabalho experimental está sujeito a uma declaração individual, sendo que o beneficiário terá de apresentar o formulário de declaração junto do FSS.

Os beneficiários da pensão e subsídio provisório de invalidez que encontrem trabalho e posteriormente o cessem, podem efectuar a inscrição de emprego junto da DSAL e requerer o subsídio de desemprego caso preencham os requisitos legais.