Propostas para gestão de auto-silos ultrapassam três milhões de patacas

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) recebeu um total de 10 propostas para a gestão e exploração de seis auto-silos, sendo que apenas uma não foi admitida. Os valores propostos oscilam entre 1.188 milhões e 3.090 milhões de patacas e o pagamento deverá ser efectuado de três em três meses, até um prazo de seis anos.

O vencedor do concurso terá a seu cargo a gestão dos auto-silos do Jardim Comendador Ho Yin, da Rua de Malaca, do Edifício Mong Sin, do Edifício Mong In, na Rua da Tranquilidade e da Rua do Almirante Sérgio.

Em comunicado, a DSAT explica que serão tidos em conta critérios como o valor de referência proposto, o compromisso pelo cumprimento do programa de gestão e exploração dos parques de estacionamento, o plano de investimento para fornecimento e instalação de equipamentos e a experiência do concorrente.