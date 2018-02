Melhorias no sector do jogo sem “quaisquer consequências” para a segurança de Macau

A conclusão é do secretário para a Segurança, tendo em conta que os crimes de sequestro e de usura se restringem aos locais de jogo. Na conferência de imprensa de sexta-feira, Wong Sio Chak avançou que a maioria das vítimas e suspeitos de crimes relacionados com o jogo não são residentes de Macau.

Catarina Vila Nova

Ainda que as autoridades tenham registado crimes de usura e de sequestro no ano passado, o facto de estes estarem circunscritos aos casinos leva Wong Sio Chak a afirmar que “a sua ocorrência não constituiu impacto na segurança da sociedade de Macau”. Citado em comunicado, o secretário para a Segurança afirmou, na passada sexta-feira, que “o ajustamento no sector do jogo ainda não trouxe quaisquer consequências para a situação da segurança de Macau”. “A maioria dos casos [de crimes de usura e sequestro] aconteceu dentro dos casinos e, em princípio, não há indícios que mostrem que estes crimes se estendam para além do ambiente interno dos casinos”.

Em 2017 foram instaurados 1847 processos de crimes relacionados com o jogo, menos quatro do que no ano anterior. No total, foram registados 466 casos de crime de sequestro, o que corresponde a uma descida de 7,5% face ao ano anterior. Quanto aos quatro casos de sequestro de devedores, que resultaram na sua morte, no mesmo comunicado é indicado que estes já foram resolvidos e que as pessoas neles envolvidos eram residentes do interior da China. Os crimes de usura conheceram também uma descida, de 4,5%, para um total de 448 casos.

No mesmo comunicado é avançado que a maioria das vítimas e suspeitos não são residentes de Macau. No total, a Polícia Judiciária apresentou ao Ministério Público 2.171 arguidos por crimes relacionados com o jogo, ou seja, mais 8,4% face ao ano anterior. Ainda que as receitas do jogo tenham voltado a uma situação estável e de crescimento, e que possam haver “delinquentes que aproveitem essa oportunidade para praticar actos ilegais”, as autoridades concluem que nada faz prever “que o futuro desenvolvimento do sector do jogo de Macau possa trazer factores de instabilidade para a segurança da sociedade de Macau”.

Ainda no balanço que fez da criminalidade no ano passado, Wong Sio Chak recordou que a Polícia Judiciária resolveu cinco casos de apostas através do WeChat. “Tendo em conta que a maior parte dos crimes de jogo são de natureza transfronteiriça, as autoridades de segurança continuarão a reforçar o intercâmbio e a cooperação policial entre a China, Hong Kong e regiões vizinhas e internacionais”, assegurou o governante.