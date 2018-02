IC e Corpo de Bombeiros inspeccionam templos para prevenir incêndios durante as celebrações do Ano Novo

O Instituto Cultural (IC) e o Corpo de Bombeiros anteciparam os rituais tradicionais nos templos durante o período do Ano Novo Chinês com inspecções a diversos templos da cidade e recomendações, aos administradores dos espaços, para implementação de medidas de segurança contra incêndios e optimização da gestão diária dos templos.

As inspecções aos equipamentos contra incêndios dos templos foram conduzidas por responsáveis do IC e do Corpo de Bombeiros, que “relembraram aos administradores dos templos para terem em atenção a segurança contra incêndios e a implementação das medidas de ‘apagar os incensos que se encontrem nos espaços interiores dos templos durante a noite e desligar as fontes de energia eléctrica que existam nestes locais’”, refere um comunicado dos organismos.

Estas inspecções antes do Ano Novo Chinês fazem parte das medidas tomadas pelo IC que têm em vista a prevenção contra incêndios nos templos. Além desta iniciativa, o IC relembrou os responsáveis da administração dos templos que, em caso de incêndio, devem notificar de imediato as duas entidades. Os planos do IC incluem ainda o reforço de outras inspecções aos templos da cidade, em particular no período entre o último dia do calendário lunar e o segundo dia do novo ano.

O costume tradicional de acender incensos, usar fornalhas ou queimar papéis votivos já causou alguns incêndios em templos da cidade. No ano passado, um incêndio destruiu uma área de dez por dez metros no templo de Tin Hau, construído em 1865 e situado na Rua dos Pescadores.

Na madrugada do dia 10 de Fevereiro de 2016, foi o pavilhão principal do templo de A-Má, que integra a lista do Património Mundial da Humanidade da UNESCO, que ficou destruído devido a um incêndio originado por um curto-circuito. O espaço reabriu recentemente ao público, mas o processo de reparações prolongou-se por dois anos.