Em “Crónicas à Sexta”, Miguel de Senna Fernandes vai contar histórias do dia-a-dia de Macau

“Crónicas à Sexta” é o novo projecto de Miguel de Senna Fernandes, onde o advogado e dramaturgo vai partilhar histórias do quotidiano de Macau. O blogue surgiu-lhe de forma espontânea e por consequência do gosto pela partilha, não sendo algo pensado, planeado ou com objectivos a atingir. “Trata-se de algo pessoal, absolutamente despretensioso, sem garantias de longa vida”, contou ao PONTO FINAL.

Joana Figueira

“Estórias e ironias do comum dos dias, de alegrias e avarias, desde Marias a Zacarias. Crónicas a pensar na sexta, a ver se é desta, que me lanço como uma besta, numa aventura como esta”, anuncia Miguel de Senna Fernandes, sobre o seu mais recente projecto, que intitulou de “Crónicas à Sexta”. À advocacia, dramaturgia e direcção de duas das mais influentes associações de matriz portuguesa em Macau, junta agora a faceta de cronista, com o lançamento de um blogue no qual promete publicar as histórias que tem vindo a “rabiscar” desde há muito tempo.

“Há muita coisa que eu andei a rabiscar, há muita coisa nos meus rascunhos, e porque não converter aquilo em histórias? São histórias sobre coisas de Macau, vivências de Macau. São contos pequenos, é uma coisa muito pouco pretensiosa, coisa muito leve. Há muita ironia que se pretende imprimir nestas crónicas”, contou Miguel de Senna Fernandes ao PONTO FINAL.

O projecto assumiu contornos depois de lhe ser lançado o desafio, já que o dramaturgo tem “tantas coisas no baú”. Porque não “repescar” as muitas ideias ainda por terminar? “São várias histórias que eu tenho na cabeça. Há muitas histórias de Macau. Macau inspira muito, não é? Atrai-me muito o trivial. Muitas vezes grandes histórias nascem do trivial e eu gosto muito do simples. Não gosto muito de histórias etéreas, gosto de terra-a-terra”, disse o presidente da Associação dos Macaenses e da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses.

“Crónicas à Sexta” é um projecto embrionário – “o primeiro que se espera de mais alguns” – e apresenta-se como um espaço que revela a importância de contar histórias. É algo fundamental, considera Miguel de Senna Fernandes, recordando que já o seu pai, Henrique de Senna Fernandes, “era um exímio contador de histórias”.

“Todas as histórias fazem parte de um sentir comum das pessoas. Em Macau, fazem falta os contadores de histórias. Isto faz lembrar os tempos da minha meninice, por exemplo, nós deleitávamo-nos a ouvir as histórias que o meu pai, os seus amigos, os meus tios contavam. Contar histórias faz-nos lembrar, faz-me lembrar de muita coisa, faz-nos pensar, faz-nos determo-nos em determinados pontos da nossa vida. As coisas mais simples é que nos fazem pensar mais.”

A memória colectiva

“Quando a malta se junta, nas nossas tertúlias, por exemplo, as histórias que se contam são brutais. São histórias absolutamente hilariantes, absolutamente emocionantes e comoventes também. As histórias de Macau são importantíssimas. as histórias de Macau podem ser feitas por escrito, pelo cinema, por áudio, mas que não deixe de haver, porque isto faz parte de uma memória colectiva. Isto é fundamental”, considerou Senna Fernandes.

É precisamente nesta construção de memória colectiva que o dramaturgo tem vindo a trabalhar ao longo de mais de duas décadas. Dóci Papiaçám di Macau é um grupo de teatro que se destaca no território no âmbito da promoção do patuá, e Miguel de Senna Fernandes é o respectivo dramaturgo e encenador. “É importante e faz parte da construção desta memória colectiva, que estamos, pelo menos o grupo de patuá, a fazer”.