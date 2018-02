DICJ: Mesas electrónicas do MGM são seguras

A radiação emitida por mesas electrónicas usadas no casino MGM Grand está dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS) e não representa perigo para a saúde dos croupiers, garante a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), apesar de queixas dos funcionários.

Vítor Quintã

O regulador do jogo já sabia há mais de um ano que um novo modelo de mesa electrónica de bacará introduzida no MGM Grand emitia radiação eletromagnética. Mas, numa resposta ao PONTO FINAL, a DICJ diz que este equipamento foi aprovado porque, ainda assim, é seguro para os trabalhadores dos casinos.

Há cerca de uma semana cinco associações de trabalhadores do jogo pediram ao Governo para obrigar a operadora MGM Grand Paradise a retirar mesas electrónicas que, dizem eles, têm causado problemas de saúde aos croupiers. Em causa está a radiação emitida pelo ‘Casino Chip Attribution System’, que permite à MGM saber quando as fichas de jogo são usadas numa mesa.

Na altura o director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo de Macau, Kelvin Choi Kam Fu, disse ao PONTO FINAL que a DICJ deveria ter primeiro falado com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para garantir a saúde dos trabalhadores, antes de aprovar qualquer novo equipamento de jogo, incluindo mesas. A DICJ introduziu no ano passado novas regras para o funcionamento de mesas de jogo electrónicas, que entraram em vigor no passado dia 1 de Janeiro, mas não incluem quaisquer especificações técnicas para garantir a saúde dos croupiers.

Mas o regulador do jogo clarifica que já tinha detectado “vestígios de radiação” no ano passado, durante o processo de aprovação deste tipo de mesa. A DICJ pediu então “imediatamente” à operadora para “submeter os resultados de testes que comprovassem que a saúde do pessoal estaria protegida”. A MGM entregou os resultados de três estudos diferentes, efectuados por “entidades independentes” em Singapura, Hong Kong e China continental, respectivamente, acrescenta a resposta ao PONTO FINAL.

Fraca radiação

Num comunicado, a MGM revelou que os testes mostravam que a radiação emitida por estas mesas e absorvida pelo corpo humano era de apenas 0,00018 watts por quilograma, muito menos do que o máximo permitido na União Europeia para os telemóveis, 2 watts por quilograma. O PONTO FINAL pediu à MGM mais informações sobre estes estudos mas não recebeu qualquer resposta. A DICJ confirma que os resultados “demonstram de forma consistente que o equipamento da mesa está em conformidade com os padrões de segurança aprovados pela OMS”. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a radiação não ultrapasse os 1,6 watts por quilograma.

Ainda assim, a DICJ promete que vai continuar “a monitorizar a saúde” dos trabalhadores do jogo e “manter um diálogo estreito” com a DSAL sobre este assunto. Há uma semana, o director da DSAL, Wong Chi Hong, terá revelado durante uma reunião estar já a conversar com a MGM, mas que tinham “posições divergentes” quanto a este assunto, disse na altura Kelvin Choi.

O activista, também vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, avisou que tem aumentado o número de croupiers a pedir licença sem vencimento, a saírem do trabalho mais cedo ou mesmo a recusarem-se a trabalhar nestas mesas electrónicas. Este equipamento foi, aliás, um dos motivos para um protesto organizado por trabalhadores da MGM no passado dia 28 de Janeiro.