Criminalidade desce devido a decréscimo dos crimes de furto e desobediência

Ainda que a criminalidade em Macau tenha conhecido um decréscimo no ano transacto, registaram-se também subidas acentuadas de alguns tipos de crimes. Os casos de fogo posto aumentaram em 125%, assim como os de burla (22,5%) e as infracções cometidas por taxistas.

Catarina Vila Nova

A criminalidade em Macau registou uma descida, ainda que ligeira, durante o ano passado, revelou Wong Sio Chak durante uma conferência de imprensa na sexta-feira. Em comunicado, é referido que o número de casos diminuiu em 0,7%, fixando-se num total de 14.923 inquéritos criminais instaurados. “Este número é devido à redução dos crimes de furto, falsificação de documentos e de desobediência”. Do rol de crimes elencados pelo secretário para a Segurança, destaca-se o de fogo posto, que conheceu uma subida de 125% face ao ano anterior. Em sentido contrário, os crimes de desobediência diminuíram em 25,9%.

No que diz respeito à criminalidade violenta, esta conheceu uma diminuição de 2,4%, tendo sido registados 820 casos, “devido a uma descida do crime de sequestro e tráfico de drogas, respectivamente, em 7,5% e 15,4”. Contudo, é neste parâmetro que se incluem também os casos de fogo posto, num total de 54 em 2017. Já os crimes de violência grave, onde estão incluídos os de rapto, homicídio e ofensas corporais graves, “continuam com zero casos ou com uma casuística muito baixa”, indica o mesmo comunicado.

Citado pela Rádio Macau, Wong Sio Chak avançou que, “segundo as informações obtidas pela polícia, nenhum dos casos de fogo posto e de homicídio estão relacionados com as sociedades secretas nem com interesses estabelecidos nos casinos”. No total, foram registados dois casos de homicídio e um de tentativa de homicídio, este último ocorrido em Dezembro. Os dois primeiros foram classificados como casos de homicídio doméstico, ambos em Agosto, “por razões passionais e problemas financeiros familiares”. Quanto aos casos de fogo posto, 70% foram resolvidos pela polícia, dos quais 28 foram provocados devido a pontas de cigarro “deixadas em lugar impropriado”.

Também os crimes de burla aumentaram em 22,5%, ainda que os de furto, extorsão e usura tinham diminuído, respectivamente, em 8,2%, 23,4% e 4,5%. Aqui destaca-se a criminalidade relacionada com a burla telefónica “que perturbou mais a vida dos cidadãos” e que passou de 29 casos em 2016 para 170 em 2017. A esmagadora maioria diz respeito a criminosos que se faziam passar por funcionários dos serviços de migração. “Apesar do reforço do empenhamento nas actividades de sensibilização e do combate da polícia a partir de 2015, [estes crimes] surgiram outra vez e em nova forma desde 2017”, explica o comunicado.

No capítulo da imigração ilegal, as autoridades detectaram 1.061 pessoas nesta situação, ou seja, menos 31,7% face ao ano anterior. Destas, 821 eram provenientes do interior da China e 224 eram cidadãos vietnamitas. Como titulares de visto individual em excesso de permanência foram registadas 3.238 pessoas e outras 22.166 foram detectadas como estando em situação de excesso de permanência sendo titulares de outros documentos de identificação do continente.

Em 2017 diminuiu também o número de jovens envolvidos no crime de delinquência juvenil, tendo sido registados 45 casos envolvendo 53 jovens, menos 14 face ao ano anterior. A maioria está relacionada com o crime de ofensas simples à integridade física. Por outro lado, as autuações aos taxistas aumentaram em 32%, sendo que mais de metade das infracções diziam respeito a cobrança excessiva. No total, foram registadas 5.491 autuações a taxistas, mais 1.339 do que no ano anterior.