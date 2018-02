Carros privados poderão usar Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau

Os governos das três regiões estão a estudar se é possível deixar os residentes conduzirem o seu próprio carro na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, diz um responsável pela infra-estrutura, que acrescenta que o projecto não vai dar lucro mas sim grandes benefícios para a economia.

Vítor Quintã

Os 55 quilómetros da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ainda nem abriram ao trânsito, mas há muitas dúvidas quanto ao potencial retorno do mega-projecto de engenharia, cuja construção demorou quase uma década. Mas o director-adjunto da Administração da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não tem dúvidas em como a travessia vai valer a pena. Para garantir que não vai ficar vazia, Yu Lie diz que os governos dos três lados “estão a estudar” a possibilidade de permitir a carros privados – mesmo aqueles sem matrícula dupla – circular na ponte, bastando apenas pedir um visto de entrada única.

E, em entrevista ao jornal estatal chinês Global Times, o dirigente sublinha que a abertura poderá não ficar por aqui. No futuro as autoridades de Cantão, Hong Kong e Macau irão gradualmente relaxar as suas restrições sob os veículos para que seja mais fácil aos residentes escolher esta alternativa, previu Yu Lie. “Acredito que os três governos vão, após a abertura da ponte, ajustar as políticas e medidas relacionadas com o tráfego transfronteiriço para gerir o volume de tráfego de acordo com a situação”, explicou o director-adjunto da Administração.

O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete de Desenvolvimento de Infra-Estruturas mas não recebeu qualquer resposta. No passado dia 20 de Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, tinha afirmado que a passagem na nova ponte só seria possível após a atribuição de quotas de circulação para automóveis, a definir pelas três partes, tal como “toda a utilização, construção, operação e manutenção relacionada com a ponte”. No mês passado já foi publicado em Boletim Oficial que o auto-silo Oeste do posto fronteiriço de Macau vai ter mais de 5.100 lugares de estacionamento, com quase 3.100 destinados a automóveis ligeiros e os restantes para motociclos e ciclomotores.

Milhões com retorno

Há um mês, o jornal estatal China Daily avançou, citando “fontes conhecedoras do assunto”, que a ponte seria inaugurada em Maio ou Junho, dependendo da construção dos postos fronteiriços de Zhuhai e Hong Kong. O custo total do projecto, incluindo a ilha artificial que serve de fronteira em Macau, atingiu os 120 mil milhões de renminbi (153,8 mil milhões de patacas), sendo que a RAEM já pagou cerca de 2,6 mil milhões quanto à sua parte do orçamento da estrutura principal da ponte, cujo custo Yu Lie estima em 48 mil milhões. E mesmo deste valor apenas 27 mil milhões vieram de empréstimos bancários, sublinha o dirigente.

O director-adjunto da Administração admite, no entanto, que será difícil recuperar tanto dinheiro contando apenas com as portagens. Segundo a imprensa de Hong Kong, os governos dos três lados estão a pensar em fixar a portagem para carros ligeiros em cerca de 100 renminbi. Isto apesar de Yu Lie acrescentar que será possível aumentar as receitas através da vertente comercial, como, por exemplo, alugar espaços situados na zona restrita da ponte para eventos especiais e empresas de turismo.

Mas a perspectiva de ter uma ponte que não dá lucro não assusta as autoridades, diz o dirigente. “Concluímos durante a fase de estudo preliminar de viabilidade que os benefícios financeiros da ponte em si mesma não são necessariamente positivos, porque se trata de uma infra-estrutura de interesse público”, sublinha Yu Lie. Por outro lado, o director-adjunto da Administração acredita que a ponte vai mudar a estrutura social dos dois lados do Estuário, “melhorando o ambiente de negócios”. Yu Lie diz que a travessia vai ser sobretudo importante para concretizar a iniciativa da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Segundo um estudo discutido no Conselho Legislativo de Hong Kong, em 2009, a taxa de retorno económico da ponte foi calculada em 12% ao longo dos primeiros 40 anos de operação. Uma outra análise, feita pelo China Highway Planning and Design Institute, em 2008, previu que os benefícios económicos do projecto seriam o dobro do orçamento, embora nessa altura o custo da travessia estivesse estimado em apenas 66 mil milhões de renminbi.